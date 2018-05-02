"Yerli kan pompası"nda büyük adım

Protokolün sanayi ayağını oluşturan Alvimedica Tıbbi Ürünler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton ise yenilikçi ve ekonomiye katkı sağlayabilecek projelerin ticarileştirilme sürecini destekledikleri belirterek, "Bu proje için Alvimedica bünyesindeki Ar-Ge imkanlarını buluş sahibine ve üniversitenin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Alaton, amaçlarının ABD dahil dünyanın her yerinde taşınabilir kan pompalama cihazının kullanılması olduğunu söyledi.

-Hayati önem taşıyan pompa

Prof. Dr. Erdem Silistreli ise ileri derecede kalp ya da akciğer yetersizliği olan hastalarda dolaşımı ve oksijenlenmeyi yapay yoldan sağlayan bir yaşam destek sistemi gerektiğini, sistem sayesinde hastanın toplardamarındaki kirli kanın alındığını, oksijenlendirildiğini ve özel bir kan pompası yardımıyla geri verildiğini dile getirdi.

Taşınabilir kan pompasının yaşam destek sistemi olarak görev yapacağına dikkati çeken Silistreli şunları kaydetti:

"Ürün, hem vücuttan büyük pıhtıların çıkarılıp bir süzgeçten geçirilip temiz kanın hastaya geri verilmesi işlemini yapacak hem de genel olarak ileri derecede dolaşım ve solunum yetmezliği olan hastalarda çok kısa sürede ve hastane ortamı dışında bunu taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Kır ve sokak koşullarında dahi takılabilecek, taşınabilir bir ünite olacak. Taşınabilir kan pompası kalp ameliyatlarından çıkışta sorun yaşayanlarda, ağır kalp krizi geçiren hastalarda, kalp ya da akciğer nakli bekleyenlerde, boğulma, zehirlenme gibi durumlarda destek verecek."