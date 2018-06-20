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24 Haziran'a günler kala Cumhur İttifakı'nda göçmen krizi! MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'dan AK Partili Akyol'a sert tepki

SEÇİM HABERLERİ  | 20.06.2018 10:34 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine 4 gün kala Cumhur İttifakı'nda göçmen krizi çıktı. AK Parti'nin Yalova Milletvekili adayı Meliha Akyol'un Yalova'ya dışarıdan göç eden seçmen için sarf ettiği sözler AK Parti ve MHP arasında göçmen krizine neden oldu.

24 Haziran'a günler kala Cumhur İttifakı'nda göçmen krizi! MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'dan AK Partili Akyol'a sert tepki

AK Parti Yalova Milletvekili adayı Meliha Akyol'un skandal açıklamasından sonra sözlerinin maksatlı çarpıtıldığını iddia ederek özür dileyen AK Parti adayına MHP Milletvekili Saffet Sancaklı da sert çıktı.

Sancaklı Twitter’den şu açıklamayı yaptı:

“KAMUOYUNA DUYURULUR.

Al bayrağımızın uğruna, ezan sesi uğruna anavatanına göç eden biz Balkan Göçmenleri’ni “kendisini ifade edemeyen ezik insanlar” olarak tanımlayan AkParti Yalova Milletvekili Adayı Meliha Akyol’u en sert şekilde kınıyorum.”

saffet-sancakli-twitter

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