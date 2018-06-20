24 Haziran'a günler kala Cumhur İttifakı'nda göçmen krizi! MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'dan AK Partili Akyol'a sert tepki

AK Parti Yalova Milletvekili adayı Meliha Akyol'un skandal açıklamasından sonra sözlerinin maksatlı çarpıtıldığını iddia ederek özür dileyen AK Parti adayına MHP Milletvekili Saffet Sancaklı da sert çıktı.

Sancaklı Twitter’den şu açıklamayı yaptı:

“KAMUOYUNA DUYURULUR.

Al bayrağımızın uğruna, ezan sesi uğruna anavatanına göç eden biz Balkan Göçmenleri’ni “kendisini ifade edemeyen ezik insanlar” olarak tanımlayan AkParti Yalova Milletvekili Adayı Meliha Akyol’u en sert şekilde kınıyorum.”





