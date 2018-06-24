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24 Haziran genel seçimleri sonuçları! Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 16:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı.

Oy verme saati sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişileri saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

YURT DIŞINDAKİ SEÇMENLER İÇİN DE OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI

Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı.

Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve Türkiye'ye getirilen oylar da aynı anda sayılacak. ATO Congresium'da oluşturulan güvenlikli ortamda saklanan bu oyların sayımına aynı anda başlanacak.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fox tivi izleyin surat ifadelerine bakin cok zevk vericekler reis kazanacaktir
benim saat 16.37 acaba ben neredyim bu oylar nerede sayılıyor kafsyımı yedik anlamadım
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