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24 Haziran seçimlerinde Erdoğan hangi illerde rekor kırdı?

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 21:21 | Son Güncelleme

Seçim sonuçlarında ilk veriler geldi. Açılan ilk sandıklarda Recep Tayyip Erdoğan bazı illerde rekor oy almayı başardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı illerde rekor kırmayı başardı...

Erdoğan bu illerde rekor kırdı!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı illerde rekorla başladı.
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Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye bugün saat 08.00'dan itibaren sandığa gitti. 56 milyon seçmen 180 bin 65 sandıkta milletvekillerini ve cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.
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Seçim sonuçlarında ilk veriler geldi. Açılan ilk sandıklarda Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce'nin oyları yüksek çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı illerde rekorla başladı. İşte Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller...
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