24 Haziran seçimlerinde Erdoğan hangi illerde rekor kırdı?

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Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye bugün saat 08.00'dan itibaren sandığa gitti. 56 milyon seçmen 180 bin 65 sandıkta milletvekillerini ve cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.