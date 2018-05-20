24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

24 Haziran’da yapılacak erken seçim tarihini bilerek 3 CHP milletvekilinden takım elbise kazanan HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in bu kez seçim sonuçlarına dair yeni bir iddiaya girdiği öğrenildi.

'HDP'NİN OY ORANI YÜZDE 14'



Gazete DuvaR'da yer alan habere göre; Önder, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Millet ittifakı dışında kalan HDP’nin oy oranının yüzde 14 olacağını iddia etti.

MİLLETVEKİLLERİYLE İDDİAYA GİRDİ



Önder'in bu iddia için Millet İttifakı’ndan bazı milletvekilleriyle bile bahse girdiği öğrenildi.



