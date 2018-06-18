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24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nda sert kırılma: Davamız Erdoğan davası değil

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 13:01 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, partisinin ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında çok sert açıklamalarda bulundu. Aycan, AK Partili genel başkan yardımcılarının milletin içinde olmaktan korktuğunu belirtirken, “Biz milletimizden korkmuyoruz, milletimizin içinde olmak istiyoruz. Aramızdaki fark bu. Biz oraları kullanmak için gelmedik" dedi.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nda sert kırılma: Davamız Erdoğan davası değil

AKP’li isimlerin görevlerinin bitmesine rağmen kırmızı plakalı araçlarla gezdiğine dikkat çeken Aycan, “Hiçbir zaman kırmızı plakalı araçları kullanma niyetinde olmamıştır, daima özel araçlar kullanmıştır. Devlet ve parti işlerini ayırmıştır. Bugün hala görüyorum maalesef AKP’lilerin resmi plakalı araçlar kullandığını, görevi bittiği halde Meclis plakalı araçlar kullandığını, arkalarında 3 eskortla polis arabaları ile dolaştıklarını da görüyorum. Biz onlardan farklıyız, ben de genel başkan yardımcısıyım onlar da genel başkan yardımcısı. İstemiyoruz; biz milletimizden korkmuyoruz, milletimizin içinde olmak istiyoruz. Aramızdaki fark bu. Biz oraları kullanmak için gelmedik” diye konuştu.

DAVAMIZ ERDOĞAN DAVASI DEĞİL

MHP’li Aycan, cumhur ittifakının bir kişiyi desteklemek olmadığını belirterek, “Biz her zaman bu görevi yaptık. Türk milliyetçileri 80 öncesi ve sonrasında da daima devletinden ve milletinden yana oldu. Genel başkanımız, asla ‘partim’ demedi, ‘ben’ demedi. Fedakarlık etmek gerekiyorsa bireysel anlamda etti, iki adım geri çekildi. O gün devleti kim temsil ediyorsa ona destek verdi. Bu, herhangi bir kişiye ya da partiye verilen destek değildir. Yani Recep Tayyip Erdoğan davası değil, davamız. Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek değil, bizim yaptığımız. Bizim yaptığımız, devlete, millete destek vermektir. Bunu iyi ayıralım. Şu an cumhurbaşkanıdır; cumhuriyetimizi, devletimizi, milletimizi temsil ettiği için destek verilmiştir, arkasında durulmuştur. Davamız, ülke ve millet davasıdır” dedi.

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