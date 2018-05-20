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Abdüllatif Şener'in hangi ilden aday olduğu belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 20.05.2018 22:32 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan MYK ve PM toplantısında milletvekili adaylarına son şeklini vermeye başladı. Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in CHP listesinden Konya’dan aday gösterildiği öğrenildi.

Abdüllatif Şener'in hangi ilden aday olduğu belli oldu

AK Parti’nin kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in CHP listesinden Konya’dan aday gösterildiği öğrenildi.

Şener birinci sıraya yazılırken, ikinci sıra da Saadet Partisi kontenjanına ayrıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
abdüllatif şener CHP Konya chp liste

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