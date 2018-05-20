Abdüllatif Şener'in hangi ilden aday olduğu belli oldu

AK Parti’nin kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in CHP listesinden Konya’dan aday gösterildiği öğrenildi.
Şener birinci sıraya yazılırken, ikinci sıra da Saadet Partisi kontenjanına ayrıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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