Ahmet Şık: Erdoğan ikinci tura kalırsa seçimi kaybeder

HDP İstanbul 2. Bölge, 1. Sıra Milletvekili Adayı Ahmet Şık, AK Parti’nin parlamento çoğunluğunu kaybetmesinin yolunun HDP’nin barajı aşmasından geçtiğine işaret ederek, parlamento çoğunluğunu kaybetmiş bir AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayının seçimleri kazanma şansı olmadığını söyledi.

Birgün'den Zeynep Kuray'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medyada yayılan kapalı toplantıda verdiği HDP'yi baraj altında bırakma talimatını değerlendiren Ahmet Şık, bu videonun bilinen bir şeyi somutlaştırdığını belirtti.

Videoya yansıyan konuşmanın geçmişte yapılan hilenin örtülü itirafı olduğunu iddia eden Şık, “O videoda açıktan hilenin tarifi yok ama geçmişte hile yaptıklarını ve bu hilenin aynısının bu seçimlerde de yapılması gerektiğinin örtülü ifadesi var” dedi.

'SURUÇ'TAKİ SALDIRI PLANLI'



Bu videonun sızmasının hemen ardından Suruç’ta meydana gelen, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı olayı yorumlayan Şık, bu saldırının provokasyon ortamını sağlamaya yönelik olduğunu belirtti. Şık, şunları kaydetti: “Saldırının birebir talimatla yapıldığını söylemek iddialı olur ama saldırı planlıdır. Saldırı esnaf ile AK Parti’liler arasındaki tartışma sonrası meydana geliyor. Zaten AK Parti’li vekil adayı İbrahim Yıldız tefeci olarak bilinen birisiymiş ve bildiği yöntemle dükkanı basıp insanları öldürdü. Ama İçişleri Bakanı Soylu, vurulan ve linç edilen insanları suçlu ilan etti” dedi.