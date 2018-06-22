Ahmet Şık: Erdoğan ikinci tura kalırsa seçimi kaybeder

HDP İstanbul 2. Bölge, 1. Sıra Milletvekili Adayı Ahmet Şık, AK Parti’nin parlamento çoğunluğunu kaybetmesinin yolunun HDP’nin barajı aşmasından geçtiğine işaret ederek, parlamento çoğunluğunu kaybetmiş bir AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayının seçimleri kazanma şansı olmadığını söyledi.
Birgün'den Zeynep Kuray'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medyada yayılan kapalı toplantıda verdiği HDP'yi baraj altında bırakma talimatını değerlendiren Ahmet Şık, bu videonun bilinen bir şeyi somutlaştırdığını belirtti.
Videoya yansıyan konuşmanın geçmişte yapılan hilenin örtülü itirafı olduğunu iddia eden Şık, “O videoda açıktan hilenin tarifi yok ama geçmişte hile yaptıklarını ve bu hilenin aynısının bu seçimlerde de yapılması gerektiğinin örtülü ifadesi var” dedi.
'SURUÇ'TAKİ SALDIRI PLANLI'
Bu videonun sızmasının hemen ardından Suruç’ta meydana gelen, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı olayı yorumlayan Şık, bu saldırının provokasyon ortamını sağlamaya yönelik olduğunu belirtti. Şık, şunları kaydetti: “Saldırının birebir talimatla yapıldığını söylemek iddialı olur ama saldırı planlıdır. Saldırı esnaf ile AK Parti’liler arasındaki tartışma sonrası meydana geliyor. Zaten AK Parti’li vekil adayı İbrahim Yıldız tefeci olarak bilinen birisiymiş ve bildiği yöntemle dükkanı basıp insanları öldürdü. Ama İçişleri Bakanı Soylu, vurulan ve linç edilen insanları suçlu ilan etti” dedi.
YAZIŞMADA ORTAYA ÇIKTI
Bu olayda kimin suçlu olduğunun AK Parti Urfa milletvekili aday adayı Hüseyin Şeyhanlıoğlu’nun sosyal meydyaya sızan yazışmasında açıkça ortaya çıktığını iddia eden Şık, “Yazışmasında olayın bir provokasyon olduğuna işaret eden Şeyhanlıoğlu, Suruç saldırısını yeni bir Roboski olarak nitelendirerek, saldırıya uğrayan esnafın HDP’li olduğunu, Erdoğan’ın yanlış yönlendirildiğini, devletin yanlış yaptığını, olayların tefeci olarak bilinen Yıldız’ın hakaretler yağdırmasıyla başladığını açıkça belirtiyor ve suçluların cezalandırılmasını talep ediyor” diye anımsattı.
'VARLIK YOKLUK SAVAŞI'
Son olarak 24 Haziran seçimlerinin önemini “Varlık ve yokluk savaşı” diye özetleyen Şık, bunun hem muhalefet hem de AK Parti için geçerli olduğuna işaret etti. Şık, “Bu iktidar siyasi bir parti değil; bunlar mafya ve mafyanın işlediği bütün suçları hayata geçirdiler. Dolayısıyla kaybettiklerinde başlarına neler geleceğini çok iyi biliyorlar, o yüzden onlar için bir varlık yokluk savaşı” dedi.
SEÇİMİ KAZANMA ŞANSI YOK
Umutsuzluğa kapılmama çağrısı yapan Şık, AK Parti’nin parlamentoda çoğunluğu kaybetmesinin yolunun HDP’nin barajı aşmasından geçtiğini vurgulayarak, parlamenter çoğunluğu kaybetmiş bir AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının seçim kazanma şansı olmadığını kaydetti.
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