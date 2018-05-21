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AK Parti 24 Haziran 2018 seçimi milletvekili adayları belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 15:31 | Son Güncelleme

AK Parti’nin 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu.

AK Parti 24 Haziran 2018 seçimi milletvekili adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım sabahın erken saatlerinde partinin genel merkezine gelerek milletvekili adayı listelerine son şeklini vermek için bir araya geldi.

Erdoğan ve Yıldırım'a Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da eşlik etti. AK Parti'den 294 millettvekili yeni dönemde de vekil olabilmek için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Başvuru yapan 160-170 civarında milletvekilinin yeni dönemde listelerde yer almayacağı iddia edildi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ TESLİM EDİLDİ

AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'na dahil olan BBP'nin adayları AK Parti çatısı altında seçime girecek. Kaç BBP'li vekilin listede yer alacağı merak ediliyor.

AK Parti'nin 27 Dönem Milletvekili adaylarının yer aldığı liste teslim edildi. Şu ana kadar listesini YSK'ya teslim eden partiler MHP ve Saadet Partisi.

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