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AK Parti'den 24 Haziran seçimi kararı!

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 14:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimi adaylığı için grup kararının alınacağı AK Parti grup toplantısı perşembe günü gerçekleştirilecek.

AK Parti'den 24 Haziran seçimi kararı!

Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, salı gününe denk geldiği için ve 1 Mayıs resmi tatilin olması nedeniyle Meclis'te grup toplantıları düzenlenmeyecek.

Partilerin grup toplantılarını hangi gün yapacağı ise belli olmaya başladı. Buna göre AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için grup kararının alınacağı grup toplantısını perşembe günü yapacak.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu sefer oyunu kuralına göre oynayıp kazanacaklar develuasyona hazır olun Türkiye iyi olacak.!
24 Haziran'da talimatlar yetkiler son bulacak oyunu kuralına göre oynayanlar kazanıp kutuplaşma sona erecek Türkiye Türklerin olacak herkes ne mutlu türküm diyebilecek artık.
bu sefer oyunu kuralına göre oynayıp kazanacaklar develuasyona hazır olun Türkiye iyi olacak !
çok umurumuzdaydı sanki. son dakika habermiş
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