AK Parti'den 24 Haziran seçimi kararı!

Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, salı gününe denk geldiği için ve 1 Mayıs resmi tatilin olması nedeniyle Meclis'te grup toplantıları düzenlenmeyecek.

Partilerin grup toplantılarını hangi gün yapacağı ise belli olmaya başladı. Buna göre AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için grup kararının alınacağı grup toplantısını perşembe günü yapacak.

