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BTK Başkanı'ndan Twitter'daki 'Tamam' kampanyası hakkında çarpıcı sözler!

SEÇİM HABERLERİ  | 12.05.2018 08:14 | Son Güncelleme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, 24 Haziran seçimleriyle ilgili sosyal medyada yürütülen kampanyalara yönelik, “Dezenformasyon konusunda şimdilik sadece uyarı yapıyoruz. Seçim süreçlerinin işletilmesinden YSK sorumlu. Bize görev düşerse, manipülasyon ön plana çıkarsa, sonuna kadar yapmamız gerekeni yapabilecek durumdayız” diye konuştu.

BTK Başkanı'ndan Twitter'daki 'Tamam' kampanyası hakkında çarpıcı sözler!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan Facebook’un şeffaflık ve bilgi paylaşımı konusunda Twitter’dan daha önde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Facebook atması gereken adımları attı, Twitter’a göre daha masum. Temsilcileriyle irtibat halindeyiz, yasalarımıza uyum sağlamaya çalışıyorlar. Twitter bilinçli şekilde kaçıyor. Bot (sanal) hesaplarla yönlendirmeye izin veriyor.”

Sayan, “Dezenformasyon konusunda şimdilik sadece uyarı yapıyoruz. Seçim süreçlerinin işletilmesinden YSK sorumlu. YSK buna karar verirse biz de teknik olarak uygularız. Bize görev düşerse, manipülasyon ön plana çıkarsa, sonuna kadar yapmamız gerekeni yapabilecek durumdayız” diye konuştu.

ENGELLEME YERİNE UYARI

“Tamam”, “Devam” kampanyasıyla ilgili ABD’den Türkiye’nin 6 katı tweet atıldığını belirten Sayan, “Ciddi anlamda profesyonel bir manipülasyona işaret ediyor. Engelleme teknik olarak yapabileceğimiz bir şey ama biz bununla ön planda olmak istemiyoruz. Bizden böyle bir reaksiyon almak için yapıyorlar, ‘Engelleriz’ lafını duymak istiyorlar” dedi. BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nde 7/24 teyakkuzda olduklarını anlatan Sayan, seçim gecesi tedbirleri 2 katına çıkaracaklarını söyledi. Bu doğrultuda GSM operatörlerine de talimat verdiklerini kaydeden Sayan, GSM operatörlerinin de normal dönemin en az iki katı önlem alacaklarını dile getirdi.

Habertürk

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Anahtar Kelimeler:
Twitter tamam devam tamam kampanyası BTK

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
hırsıza arsıza oy yok.
inşallah trt nin içindeki yalakalarin hepsi temizlenecek tabi kalacaklar da bir elin parmağını geçer mi emin değilim
İNŞALLAH 24 HAZİRANDA BU YASAKLAR KÖKÜNDEN KURUYACAK.
Hayır kardeşim ne engellemesi ben twittersız naparım eğer engellerseniz camileri yakarım
ortalığı terörize etme sen de kime hizmet ediyorsan artık.
Sen ne zaman TAMAM dersen reis
tamam o zaman kapatın
Korkutmayın insanları, bırakın kimseyi incitmeden fikirlerini söylesinler. Sayın hükümet yetkilileri size düşen, bu 2milyon insan ne diye “TAMAM” demiş ona bakmak. Azcık iğneyi kendinize batırsaydınız bugünleri yaşamazdık.
tayyip emretsin, interneti yasaklarız demek istiyor.
İNŞALLAH 24 HAZİRANDA HER TV YE GAZETEYE BAKTIĞIMIZDA MİDE BULANTIMIZ KUSMAMIZ BİTECEK
btk başkanı aile sosyal politikalar bakanının kardeşidir bir kardeş istanbul büyükşehirde belediye meclis üyesidir
iste bu yuzden TAMAM diyoruz. Demokrasi icin TAMAM.
korkunun ecele faydasi yok . tamam
ALIŞMIŞINIZ HERŞEYİ ENGELLEMEYE ZATEN GERÇEKLER CANLARINIZIMI YAKIYOR İNTERNETTE HERYERE ENGEL ATIYORSUNUZ
ALIŞMIŞINIZ HERŞEYİ ENGELLEMEYE ZATEN GERÇEKLER CANLARINIZIMI YAKIYOR İNTERNETTE HERYERE ENGEL ATIYORSUNUZ..
TAMAM DEMEKTE NE VAR O ZAT TAMAM DEDI DIYEMI MILLET TAMAM VE TAMAMFIR
Gerçekten artık yorum yapmaya korkar olduk, siyasi olarak hiç bir eleştiri yapamaz oldum, şansım adına konuşuyorum, kendimi daralmış ve kısıtlanmış hissediyorum, Allahım yukarda yıllarca Mhp' ye oy verdim, Son seçimde Hdp ile koalisyon olmasın diye Ak Partiye verdim. Benim için sabit kafanın önemi yok ama gerçekten artık bir şeyler değişmesi lazım bu sefer tercihim iyi yada, chp den yana olacak,
Fikirler hürriyet toprağında neşet eder. .
HAH ŞİMDİ BU İŞTE T A M A M
OLDU OLACAK TAMAM KELİMESİNİ YASAKLAYIN
ÖMER FATİH SAYAN CHP'DEN AYRILAN SAVCI SAYAN ADINDA BİR DÖNEK VAR ONUN AKRABASIMI DIR BİLMEM ANCAK SEN DEVAM DİYENLERİN HER TÜRLÜ HAKARETİNİ GÖRMEZLİKTEN GELİR,TA MAM DİYENLERİN HAKARET İÇERMEYENLERİ Nİ YASAKLARSAN O ZAMAN 25 HAZİRAN'DA KANUN ÖNÜNDE HESABINI VERİRSİN
Gökyüzünü branda ile kapatın bu halk nefes almasın.Siz ne zaman isterseniz açın.Tahammülsüz herifler!
neden tayyip gitsin neden akp gitsin sorusunun cevabını vermiş adam..çok iyi anladık..T A M A M..
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