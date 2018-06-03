CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Elimde Erdoğan’ın uykularını kaçıracak anketler var

TSK Disiplin Talimatnamesi gereği askerler siyasi parti toplantılarına katılamaz. Sayın Kılıçdaroğlu’nu karşılayan astsubayları görevden alınmadı mı? Siyasi parti toplantılarına katılanlar hapse atılmadı mı? Benim hapse attırmak gibi niyetim yok. Ama apoletlerini sökeceğim o generalin. Eğer Erdoğan’ı çok seviyorsan, 24 Haziran’da belli olacak. Ben apoletlerini sökünce gider Erdoğan’ın emir eri olursun. Bana apoletlerini sökemez diyor. Sayın Erdoğan sen İlker Başbuğ’a terörist demiş adamsın. Sen Türk ordusuna kurulan kumpasın savcısısın. Türk ordusunu da düzelteceğiz.

Şimdi soruyorum; Amerikan tütününde vitamin mi var? Milliyim diyor. Sen millisin de niye Saray’da Hindistan mermeri kullanıldı. Anıtkabir’de yabancı mermer mi var? Sen millisin de Süleyman Şah Türbesi’ni niye taşıttın. Rahmetli sağlığında bile böyle gezmedi. Peki sen millisin de neden 1 Mart tezkeresini getirdin?

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm konusunda şunu söylemek istiyorum;

1-Kimse yerinden yurdundan olmayak 2- Sizi rantiyecilere bırakmayacağız.

ERDOĞAN’IN UYKUSUNU KAÇIRACAK ANKET

Elimde anketler var. Şu kadarını söyleyeyim. Erdoğan’ın uykularını kaçırır.

Benim sihirli sayım 29. Bu TC’nin yaş ortaması. Bu Almanya’da 40. 29 bizim şansımız. 100 kadından 32’si çalışıyor. Bunu 60’a çıkaracağız. Kadını iş yaşamına nasıl sokacağız; her mahalleye bir kreş açacağız. Sloganımız şu; Çocuk kreşe, kadın işe

İmam Hatipliler benim çocuklarım, evlatlarım, öğrencilerim. Ama sana sadece onların oyu lazım. Bir cumhurbaşkanı öğrencileri arasında ayrım yapar mı? İmam hatipli evlatlarım; kendinizi kullandırtmayın Erdoğan’a.

Kuleli lisesini kapattı; neymiş. FETÖ’cüler mezun olmuş.Hakimlerin üçte biri FETÖ’cü çıktı. O zaman hukuk fakültesini de kapat.

SENİN KÖPRÜN BAYRAMDA NEDEN PARALI?

Erdoğan sana iki soru soruyorum cevap ver, Ramazan bayramında Demirel’in Özal’ın yaptığı para bedava da senin köprün niye paralı? Demirel’in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyoruz da senin yaptığın köprüden niye 124 liraya geçiyoruz?

Üniversite diploması olmaması suç mu? Hayır değil ama olmadığı halde var demek ayıp. Bana ekonomi öğretecekmiş, bay ekonomist promtırlarını danışmanlarını alarak istediğin saatte istediğin kanalda karşıma çık. Konuları sen seç, tartışalım. Ben TV’de 81 milyonun izleme2sini isterim, siz de ister misiniz? Harhelde gelecektir, gelmeli.”

