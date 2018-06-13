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Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 TV'de seçim özel programında!

SEÇİM HABERLERİ  | 13.06.2018 22:35 | Son Güncelleme

24 Haziran erken seçimi öncesinde çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV-360 TV ortak yayınında 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Yayın Danışmanı Ersoy Dede'nin sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 TV'de seçim özel programında!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden öne çıkanlar;

-Bugün Trabzon'da mitingimiz vardı. Muhteşemdi. Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Tarihi önem açısından önemli bir projeydi.

-(Güneysu açıklaması) Buraya geldiğimde huzur hissediyorum. Buraya geldiğimde taş çatlasa bir hafta kalıyorum.

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