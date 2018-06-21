Cumhurbaşkanı Erdoğan ATV-A Haber ortak yayınında 'Seçim Özel' programında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun mitinginde 'Çarşamba ve perşembe günü önemli iki yayına katılacağım' demişti. Erdoğan'ın konuk olduğu 'Seçim Özel' programı ATV ve A Haber kanallarından yayınlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'ten gelerek ilk inişi yaptığı 3. Havalimanı'nıda sorulararı cevaplıyor. 3. Havalimanı'nın adının da bu programda açıklanması bekleniyordu. Ancak bu konuda henüz belli bir şey olmadığını belirten Erdoğan, Üçüncü Havalimanı'nın adının, yüklenici firma sahipleriyle ortak alınacağını söyledi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Heyecan doluyuz coşku doluyuz. Öncelikle bu beş firmamıza çok teşekkür ederim. Kolay bir eser değil. Arazi olarak devasal bir arazi 76.5 milyon metrekarelik alanda böyle bir havalimanı tesis ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da açılışını yapacağız. Dünya'nın ilkleri arasına girecek. 2023'ten itibaren de dünyada belki de bir numara olacak. 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak...

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANININ ADI NE OLACAK?

Şu anda bununla ilgili herhangi bir isim belirlemesi söz konusu değil. İnşallah şu pazar gününü hayırlısıyla atlatktan sonra, bununla ilgili ismi de, tabi buranın sahibi olanların da burada bir isim yetkisi var değil mi? Buraya 10 milyarı aşkın 10.2 milyar avro yatırım yaptılar. Bunun 5 milyarı yerli bankalarımızdan. Onlarla birlikte de değerlendirmesini yapmak suretiyle ondan sonra kararını birlikte alırız ve inşallah buraya layık bir ismi de buraya vermiş oluruz.



