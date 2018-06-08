Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astsubaylara kademe müjdesi! Astsubay eğitimleri derece ve kademeye dahil edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Tugay Komutanlığı'nda askerlerle iftar programında buluştu. Erdoğan, iftarın ardından askerlere yaptığı konuşmada, astsubaylara kademe müjdesi verdi.
Erdoğan, eğitimlerini tamamladıktan sonra göreve başlayan astsubayların kademelerini, eğitim sürelerini de ilave ederek artıracaklarını söyledi. Böylece eğitimin ardından dokuzuncu derecenin birinci kademesinden başlıyan astsubaylar, dokuzuncu derecenin 2. kademesinden başlayacak.
Erdoğan bir müjde de 4 yıllık fakülte mezunu astsubaylara verdi. Cumhurbaşkanı, bu konumdaki astsubayların, 8'inci derecenin birinci kademesine çıkacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak derece ve kademe artışından, göreve yeni başlayacak olan astsubayların yanı sıra, mevcut muvazzaf astsubaylar ile emekli astsubayların da yararlanacağını söyledi.
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