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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astsubaylara kademe müjdesi! Astsubay eğitimleri derece ve kademeye dahil edilecek

SEÇİM HABERLERİ  | 08.06.2018 21:24 | Son Güncelleme

Kayseri Tugay Komutanlığı'nda askerlerle iftarda buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, astsubaylara kademe müjdesi verdi. Erdoğan, astsubayların eğitim süresinin kademeye dahil edileceğini, 4 yıllık fakülte mezunu astsubayların kademelerinin de artacağını söyledi. Kademe artışından tüm astsubaylar yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astsubaylara kademe müjdesi! Astsubay eğitimleri derece ve kademeye dahil edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Tugay Komutanlığı'nda askerlerle iftar programında buluştu. Erdoğan, iftarın ardından askerlere yaptığı konuşmada, astsubaylara kademe müjdesi verdi.

EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN ASTSUBAYLAR D9. DERECE 2. KADEME BAŞLAYACAK

Erdoğan, eğitimlerini tamamladıktan sonra göreve başlayan astsubayların kademelerini, eğitim sürelerini de ilave ederek artıracaklarını söyledi. Böylece eğitimin ardından dokuzuncu derecenin birinci kademesinden başlıyan astsubaylar, dokuzuncu derecenin 2. kademesinden başlayacak.

4 YILLIK FAKÜLTE MEZUNU ASTSUBAYLARA KADEME MÜJDESİ

Erdoğan bir müjde de 4 yıllık fakülte mezunu astsubaylara verdi. Cumhurbaşkanı, bu konumdaki astsubayların, 8'inci derecenin birinci kademesine çıkacağını açıkladı.

KADEME ARTIŞINDAN EMEKLİ VE MUVAZZAFLAR DA FAYDALANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak derece ve kademe artışından, göreve yeni başlayacak olan astsubayların yanı sıra, mevcut muvazzaf astsubaylar ile emekli astsubayların da yararlanacağını söyledi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
aman uzman cavuslara birsey vermeyin
oy oy nelere kadirsin :)
Fakülte mezunu astb.zsten 2 kademe alıyor ki. Kimi kandırıyorsunuz. Bu yeni birşey değil ki
Ön lisanslara neden askerlik süresi kısaltılmıyor 8ay istiyoruz en yakın zaman da
hayırlı olsun
tsk içerisindeki sivil memurlar yine unutuldu. garip kaldık
polısi hep ıkıncı plana atıyorsunuz
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