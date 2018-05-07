Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin randevu talebiyle ilgili ilk açıklama

Muharrem İnce'nin randevu talebi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyorum. Partimize kabul edebiliriz" yanıtını verdi.
MUHARREM İNCE "ADAYLARDAN RANDEVU TALEP EDECEĞİM" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce diğer adaylardan randevu talep edeceğini açıklamıştı.
Muharrem ince sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek için yarın Sayın Meral Akşener, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Temel Karamollaoğlu’dan randevu talep edeceğim, Sayın Selahattin Demirtaş’ı da cezaevinde ziyarete gideceğim.
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