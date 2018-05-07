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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin randevu talebiyle ilgili ilk açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2018 19:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'in randevu talebiyle ilgili "Üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyorum. Partimize kabul edebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin randevu talebiyle ilgili ilk açıklama

Muharrem İnce'nin randevu talebi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyorum. Partimize kabul edebiliriz" yanıtını verdi.

MUHARREM İNCE "ADAYLARDAN RANDEVU TALEP EDECEĞİM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce diğer adaylardan randevu talep edeceğini açıklamıştı.

Muharrem ince sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek için yarın Sayın Meral Akşener, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Temel Karamollaoğlu’dan randevu talep edeceğim, Sayın Selahattin Demirtaş’ı da cezaevinde ziyarete gideceğim.

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Büyüksün Reis
herkes korkuo tv ye çıkarsa kendi yandaşlarıda duyucak ya gerçekleri korkuyor
neden tartışma programlarına girmek istemiyorsun eyyy dünya lideri verecek cevabın yok mu
yimedi yani
reis sen primini kaybedeli çok oldu... yinede tebrik ederim sayın inceyi kabul etmekle halkın tepkisini indirmeyi düşündün aksi halde iki katı tepki oluaktı bunun farkına vardın...
yok canim !!! reis ilk kez birine boyun egdi yada egmek zorunda kaldi demekki oda biliyor ABBAS YOLCU.
örümcekkk korktun muuuuu
sıkıyorsa çık karşısına tv de....
yemez tabi :))))
Hani saray milletindi... isteyen gidebiliyordu.. Televizyon tartışmasına giremez. Muharrem İnce nin karşısında dayanabilecek kadar tahsili yok...
@ceylo sarayı yıkacağim demedimi,neden saraya alsınlar inceyi,ya yıkarsa:))
demeki zafaatın çok kendi ağzıylada söylüyor herşey ortada görünüyor anlatmaya gerek yok bu milette uyandı elbette
korkma korkma normal bir görüşme sadece. demokrasiler de olur böyle
değil muharrem hocanın karşısın açıkoturmda çıkmak ulu orta herhangi biri ilede çıkamaz çünkü canlı yayında danışmanlarına soramıyacak olacağından danışmansız adım atamaz
TV de neden tartışmak istemiyor acaba. Çalışılmayan yerden sorumu gelecek?
korkuyorum demiyorda..
büyük başkan
korkmustur kesin.
korkunun ecele faydası yok abbas yolcu
dünya liderleriyle görüşüyor ama parti liderleriyle görüşmüyor!!
korkak
Reis az kaldı seni de özürleştireceğiz
yemedi ;))
naylon reis..
KORKUU
İŞTE BUDUR...!!!!!!!!!!!!!!! MİLLETİN CUMHURBAŞKANI...........
helal be reis.
incenin karsisina cikmalisiniz.dunya liderisizin.ince kimdir yaaa deyip meydan okumalisiniz...Alti ustu fizik ogretmeni.agzi lafda yapamaz.yaparsa hapse atariz sikinti yok
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