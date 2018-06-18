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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 15:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun mitinginde konuştu. Samsun'da yapılan yatırımları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Millet Bahçesi' ve 'Şehir Hastanesi' müjdesini verdi. Öte yandan bir kez daha OHAL'i kaldıracağını açıklayan Erdoğan bu kez tarih verdi. Erdoğan, Menbiç'te ise Türk askerinin devriye gezmeye başladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sizleri saygı ile selamlıyorum Samsun. Muhteşemsin Samsun. Hamdolsun Samsun bizi yarı yolda bırakmadı. 2002'den beri girdiğimiz tüm seçimlerde Samsun AK Parti'nin en büyük destekçilerinden biri oldu.Havalimanından gelene kadar Samsun bir başkaydı bugün kabına sığmıyorsun. Samsun bizim göz bebeğimiz. Samsun bizim yoldaşımız. Biz birileri gibi sadece Samsun'u seçim zamanlarında hatırlamıyoruz. Son 4 yıl içerisinde 5 kez Samsun'a geldim. Sizlerle dertleştim. Şimdi önümüzde kritik bir seçim var. Biz Samsun'dan yine rekor bekliyoruz. Samsun, 24 Haziran'da yeni bir rekore koşuyor muyuz? 24 Haziran'da mührü bir kez daha AK Parti'ye basıyor muyuz?

BİZ BİRİLERİ GİBİ SADECE SAMSUN'U SEÇİM ZAMANLARINDA HATIRLAMIYORUZ

Samsun bizim yoldaşımız. Biz birileri gibi sadece Samsun'u seçim zamanlarında hatırlamıyoruz. Son 4 yıl içerisinde 5 kez Samsun'a geldim. Sizlerle dertleştim. Şimdi önümüzde kritik bir seçim var. Biz Samsun'dan yine rekor bekliyoruz. Samsun, 24 Haziran'da yeni bir rekore koşuyor muyuz? 24 Haziran'da mührü bir kez daha AK Parti'ye basıyor muyuz? Rabbim bu sevdayı kem gözlerden korusun. Rabbim bu güzel şehirdeki kardeşlik iklimini muhafaza eylesin.

YENİKAPI MİTİNGİ'NE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Samsun dün İstanbul'u izlediniz mi? Sağanak yağış vardı ama bu yağmura rağmen dinlemediler. Bu davaya gönül veren 1.300.000 kişi Yenikapı'yı doldurdu. Kardeşlerim son 16 yılda Samsun bize nasıl sahip çıktıysa biz de Samsun'u hakettiği yere getirmeye çalıştık.

İNCE'NİN DEMİRTAŞ ZİYARETİ

Senin ne işin var Edirne'de? Kim bu adam? Bu adam Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 52 Kürt vatandaşımın ölümüne sebep olan kişi değil mi? Ne işin var senin orada? Bu parti başka aday mı bulamadı? İlla genel başkanlar aday oluyorsa senin genel başkanın neden aday olmadı? Kardeşlerim Samsun'a son 16 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 4579 adet yeni derslik açtık. Şehrimizde ikinci devlet üniversitesini faaliyete geçiriyoruz. Şehrimizi spor salonları, yüzme havuzları, kayak eğitim merkezi ile donattık mı? Bu bizim gençliğe verdiğimiz önemi gösteriyor. Şimdi yeni bir adım atıyoruz. Samsun eski stadını 102 bin karelik o alanı millet bahçesine döndürüyoruz. Talimatı TOKİ'ye verdim.

ŞİMDİ YENİ BİR ADIM ATIYORUZ

Şehrimizi spor salonları, yüzme havuzları, kayak eğitim merkezi ile donattık mı? Bu bizim gençliğe verdiğimiz önemi gösteriyor. Şimdi yeni bir adım atıyoruz. Samsun eski stadını 102 bin karelik o alanı millet bahçesine döndürüyoruz. Talimatı TOKİ'ye verdim. Samsun yeşille zaten iç içe. Böyle bir millet bahçesi yemyeşil olacak. Samsun'u aynı zamanda sağlık merkezine döndürdük mü?

Şimdi Samsun'a bir de şehir hastanesi yakışır dedik. 900 yataklı bir şehir hastanesine de Samsun'a yapacağız. Biz yaparız, onlar konuşur. İhale süreci devam ediyor. Bakıyorsunuz muhalefet bunlardan da rahatsız. Bir de benim için utanmadan yorgun diyor, Bay Muharrem ben antremanlıyım. 16 yıl futbol, 40 yıl siyasette tecrübemem var. Sen daha başlamadan bittin bittin. Niye? Senin yalandan başka sermayen yok ki.

SEN DAHA BAŞLAMADAN BİTTİN BİTTİN

Sen daha başlamadan bittin bittin. Niye? Senin yalandan başka sermayen yok ki. Sen iftiralara tek tek cevap vermeye değmezsin, seçime 5 gün kaldı. Neymiş OHAL'i kaldıracakmış, biz iktidara gelince OHAL'i kaldırdık. Terörle mücadele çerçevesinde süresi bitince biz OHAL'i zaten kaldıracağız. OHAL'in sanayiye, eğitime bir zararı var mı? Neden rahatsız oluyorsun? Benim dışımdaki adaylardan terörle mücadeleyle ilgili birşey duydunuz mu? Şuan itibari ile Afrin'de 4600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Şuanda Kandil'e operasyonlar devam ediyor. İlk operasyonda 20 uçak kaldırdık ikinci operasyonda bunların dağ kadrosunu vurduk. Şuan biz öyle bir mücadele veriyoruz ki CHP'ye de HDP'ye de sesleniyorum. Biz şuanda milletimiz için beka mücadelesi için çalışıyoruz. Biz diyoruz ki er veya geç bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz icazeti milletimizden aldık. Münbiç'te şu anda devriye gezme olayı başladı. Biz 81 milyonun tamamının refah düzeyini yükseltmeye çalıştık

TSK'NIN MENBİÇ'E GİRMESİ!

Şu anda Menbiç'te ne dedik? "Terör örgütleri çıkacak" dedik. Başladı mı çıkmaya. İş bilenin kılıç kuşananın. Menbiç'te şu anda devriye gezme olayı başladı.

Kandil'e operasyonlar yapıyoruz. İlk operasyonda 20 uçak kaldırdık ve 10 önemli noktayı vurduk. İkinci operasyonda da bunların lider kadrolarını vurduk. Nerede? Irak'ta vurduk, Kandil'de vurduk.

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