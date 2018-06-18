Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları: Sizleri saygı ile selamlıyorum Samsun. Muhteşemsin Samsun. Hamdolsun Samsun bizi yarı yolda bırakmadı. 2002'den beri girdiğimiz tüm seçimlerde Samsun AK Parti'nin en büyük destekçilerinden biri oldu.Havalimanından gelene kadar Samsun bir başkaydı bugün kabına sığmıyorsun. Samsun bizim göz bebeğimiz. Samsun bizim yoldaşımız. Biz birileri gibi sadece Samsun'u seçim zamanlarında hatırlamıyoruz. Son 4 yıl içerisinde 5 kez Samsun'a geldim. Sizlerle dertleştim. Şimdi önümüzde kritik bir seçim var. Biz Samsun'dan yine rekor bekliyoruz. Samsun, 24 Haziran'da yeni bir rekore koşuyor muyuz? 24 Haziran'da mührü bir kez daha AK Parti'ye basıyor muyuz? BİZ BİRİLERİ GİBİ SADECE SAMSUN'U SEÇİM ZAMANLARINDA HATIRLAMIYORUZ



Samsun bizim yoldaşımız. Biz birileri gibi sadece Samsun'u seçim zamanlarında hatırlamıyoruz. Son 4 yıl içerisinde 5 kez Samsun'a geldim. Sizlerle dertleştim. Şimdi önümüzde kritik bir seçim var. Biz Samsun'dan yine rekor bekliyoruz. Samsun, 24 Haziran'da yeni bir rekore koşuyor muyuz? 24 Haziran'da mührü bir kez daha AK Parti'ye basıyor muyuz? Rabbim bu sevdayı kem gözlerden korusun. Rabbim bu güzel şehirdeki kardeşlik iklimini muhafaza eylesin.

YENİKAPI MİTİNGİ'NE KAÇ KİŞİ KATILDI?



Samsun dün İstanbul'u izlediniz mi? Sağanak yağış vardı ama bu yağmura rağmen dinlemediler. Bu davaya gönül veren 1.300.000 kişi Yenikapı'yı doldurdu. Kardeşlerim son 16 yılda Samsun bize nasıl sahip çıktıysa biz de Samsun'u hakettiği yere getirmeye çalıştık. İNCE'NİN DEMİRTAŞ ZİYARETİ



Senin ne işin var Edirne'de? Kim bu adam? Bu adam Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 52 Kürt vatandaşımın ölümüne sebep olan kişi değil mi? Ne işin var senin orada? Bu parti başka aday mı bulamadı? İlla genel başkanlar aday oluyorsa senin genel başkanın neden aday olmadı? Kardeşlerim Samsun'a son 16 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 4579 adet yeni derslik açtık. Şehrimizde ikinci devlet üniversitesini faaliyete geçiriyoruz. Şehrimizi spor salonları, yüzme havuzları, kayak eğitim merkezi ile donattık mı? Bu bizim gençliğe verdiğimiz önemi gösteriyor. Şimdi yeni bir adım atıyoruz. Samsun eski stadını 102 bin karelik o alanı millet bahçesine döndürüyoruz. Talimatı TOKİ'ye verdim.