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Elif Nur Bayram kimdir? İşte Türkiye'nin en genç milletvekili adayı

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 18:17 | Son Güncelleme

AK Parti'de en genç milletvekili adayı, Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu. AK Parti'nin milletvekili adayları listesinin açıklanmasının ardından 'Elif Nur Bayram kimdir?', 'Türkiye'nin en genç milletvekili adayı kim?' soruları sorulmaya başlandı.

Elif Nur Bayram kimdir? İşte Türkiye'nin en genç milletvekili adayı

AK Parti milletvekili aday listesinin teslim edilmesiyle birlikte, Türkiye'nin en genç milletvekili adayı dikkat çekti.

Elif Nur Bayram, “Elbette doktor olma hayalimden vazgeçmeyeceğim. Ama milletvekili olma hayalimi de erkene çekebileceğimi düşünüyorum” diyerek aday adayı olmuştu.

ELİFNUR BAYRAM KİMDİR?

2000 Kocaeli doğumlu olan Elifnur Bayram, Kocaeli Fen Lisesi son sınıf öğrencisi. Doktor ve milletvekili hayali olan genç Elifnur Bayram, en genç yıl milletvekili adayı oldu.

elif nur bayram

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İşte ülkeyi yönetecek kadro... Ben 2 üniversite bitirmiş ve 3. okuyan birisi olarak kendimden utanıyorum. Çünkü liyakatim yokmuş... Ve haberiniz olsun işsizim. Hanım çalışıyor ben de evde çocuklara bakıyorum...
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