Elif Nur Bayram kimdir? İşte Türkiye'nin en genç milletvekili adayı

AK Parti milletvekili aday listesinin teslim edilmesiyle birlikte, Türkiye'nin en genç milletvekili adayı dikkat çekti.

Elif Nur Bayram, “Elbette doktor olma hayalimden vazgeçmeyeceğim. Ama milletvekili olma hayalimi de erkene çekebileceğimi düşünüyorum” diyerek aday adayı olmuştu.

ELİFNUR BAYRAM KİMDİR?

2000 Kocaeli doğumlu olan Elifnur Bayram, Kocaeli Fen Lisesi son sınıf öğrencisi. Doktor ve milletvekili hayali olan genç Elifnur Bayram, en genç yıl milletvekili adayı oldu.





