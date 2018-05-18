Fransız haber ajansı AFP'den bir garip 24 Haziran seçimi haberi

Resmi kayıtlı nüfusu 2 milyonu geçen ve resmi olmayan rakamlara göre 500 bin Suriyeliye evsahipliği yapan Gaziantep'te Türkiyelilerle Suriyeliler arasında yaşanan gerilime dikkat çeken Fransız haber ajansı AFP, her iki tarafın görüşlerini aktardı.

'SATICILARIN YÜZDE 80'İ SURİYELİ'

30 yıldır bakkallık yapan Adil Bayraz ''Antep'i Suriye'nin başkenti sayabilirz, zira burda bizden fazla Suriyeli var'' değerlendirmesini yaparken, dükkanının bulunduğu sokakta artık satıcılık yapanların yüzde 80'inin Suriyeli olduğunu söyledi. Sokağaın daha aşağısındaki bir başka dükkan işletmecisi ise bu oranının yüzde 90 olduğu görüşündeydi.

AFP: SURİYELİLER DAHA BASKIN

AFP, her halükarda Gaziantep'in yoğun alışveriş yapılan sokaklarında Arapçanın Türkçeden çok daha güçlü yankılandığını, sokak boyunca Suriyelilerin işlettiği baharatçı dükkanları, nargileciler, fırınlar, sadece Arapça menülerin bulunduğu restoranlardan geçilmediğini belirtti.

''Antepli müşterilerimiz artık alışveriş için buraya gelmiyor. Burası artık Suriyeli pazarı oldu'' tespitini yapan Bayraz, bununla birlikte yeni komşularıyla iyi geçindiğini, Suriye yemekleri yediğini ve hatta çat pat Arapça öğrendiğini anlattı.