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Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçilirse gerçekleştireceği ilk icraatını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 20.05.2018 05:50 | Son Güncelleme

Edirne Cezaevi tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçilmesi durumunda ilk icraatının ne olacağını açıkladı.

Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçilirse gerçekleştireceği ilk icraatını açıkladı

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tutuklu olduğu Edirne Cezaevi’nden Alman WDR’nin sorularını yanıtladı. Cezaevinde kampanya yürütme imkânının “Yok” denilecek kadar az olduğunu ve sadece avukatları aracılığıyla ve posta yoluyla dışarı mesaj gönderebildiğini belirten Demirtaş, “Bu müthiş adaletsiz ve eşitsizlik durumu nedeniyle daha çok da seçmenlerim adına üzgünüm. Ama kişisel olarak moralli ve güçlüyüm” dedi.

'OHAL'İ KALDIRACAĞIM'

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda “Daha katılımcı, çoğulcu bir demokrasi için çabalayacağını, yeni bir anayasa ile birlikte demokratik parlamenter sisteme, özgürlükçü bir yönetim anlayışına geçiş yapacaklarını” belirten Demirtaş, “OHAL’i kaldırıp AB sürecinde müzakerelere yeniden başlayacağız. Dış politikada daha barışçıl bir pozisyon alıp, içeride de Kürt sorununu barışçıl yolla çözeceğiz. Bütün bunlar ekonomiye de nefes aldıracak. Enflasyonu, işsizliği, cari açığı düşürecek şekilde yerli üretime dayalı bir kalkınma modelini hayata geçirebileceğiz” dedi.

‘ANNELERİ BULUŞTURACAĞIM’

demirtaş

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda daha katılımcı, çoğulcu bir demokrasi için çabalayacağını, yeni bir Anayasa ile birlikte demokratik parlamenter sisteme, özgürlükçü bir yönetim anlayışına geçiş yapacaklarını belirten Demirtaş Demirtaş, seçilmesi durumunda ilk icraatının ne olacağı sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Çatışmalarda evladını yitirmiş bir Türk anne ile bir Kürt anneyi buluşturup ellerini öpüp barış için desteklerini ve dualarını isteyeceğim.”

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adamsın selo baskan seviliyorsun :)
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