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HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Fox TV'ye telefonla bağlanacak

SEÇİM HABERLERİ  | 29.05.2018 17:31 | Son Güncelleme

Tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 30 Mayıs Çarşamba Günü Saat 20.00’da FOX TV’de yayınlanacak programa telefonla bağlanacağı iddia edildi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Fox TV'ye telefonla bağlanacak

Selahattin Demirtaş, 30 Mayıs Çarşamba Günü Saat 20.00’da FOX TV’de yayınlanacak programa telefonla bağlanacağı iddia edildi. Demirtaş'ın 10 dakikalık telefon hakkını bu programda kullanacağı öne sürüldü.

LEZGİN BOTAN DUYURDU

HDP Van milletvekili Lezgin Botan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın telefon yoluyla FOX TV canlı yayınına katılacağını iddia etti.

HDP'DEN DEMİRTAŞ BAŞVURUSU

HDP Selahattin Demirtaş’ın Fox TV'de yayınlanan “Liderler Fox'ta” programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılabilmesinin sağlanmasını talep etmişti.

HDP’den yapılan açıklama şöyleydi:

“Parti Sözcümüz Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Adayımız Selahattin Demirtaş’ın propaganda hakkını cezaevi koşullarında kullanabilmesi için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunmuştur. Başvuruda Demirtaş ile televizyon programı yapmak isteyen, görüşmek isteyen basın mensuplarına da izin verilmesi talep edilmiştir. Ayrıca Demirtaş’ın Fox TV'de yayınlanan ‘Liderler Fox'ta’ programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılabilmesinin sağlanması da talepler arasında yer almıştır.

YSK Temsilcimiz Mehmet Tiryaki de, Demirtaş’ın 30 Mayıs Çarşamba günü Fox TV’de yayınlanacak Liderler Fox’ta programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılması ve haftalık 10 dakika olan telefon görüşmesi hakkını burada kullanabilmesi için girişimde bulunulmasını istemiştir.”

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
tencere yuvarlanmış başını bulmuş
@dogan_1991_dhise kapak baş oldu he git konusmayı öğren öyle gel yorum yap burda hade trek
Ulan portakal abuk sabuk işlerle uğraşıp karizmani yerle bir ettin.dustun gözümden
bu durum utanç olarak tarihe geçecek. demokrasi mitingleri yapanlar ülkeyi ne hale getirdi
4 gözle bekliyoruz ailece seviyor ve destekliyoruz. Demirtaş saz çalar diğerleri para rant umutlarımızı.
MEVZU BAHİS VATAN İSE,GERİSİ TEFERRUATTIR!!! T A M A M...
sayın demirtaşı can kulağımızla dinleyeceğiz
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