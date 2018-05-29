HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Fox TV'ye telefonla bağlanacak

Selahattin Demirtaş, 30 Mayıs Çarşamba Günü Saat 20.00’da FOX TV’de yayınlanacak programa telefonla bağlanacağı iddia edildi. Demirtaş'ın 10 dakikalık telefon hakkını bu programda kullanacağı öne sürüldü.
HDP Van milletvekili Lezgin Botan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın telefon yoluyla FOX TV canlı yayınına katılacağını iddia etti.
Halkların Devrimci Cumhurbaşkanı Adayı Sn.#Selahattin Demirtaş telefon yoluyla Fox tv yayınına bağlanacak,herkes dinlemeye davetlidir. https://t.co/frUqLC4jUT— Lezgin Botan (@botan_lezgin) 29 Mayıs 2018
HDP Selahattin Demirtaş’ın Fox TV'de yayınlanan “Liderler Fox'ta” programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılabilmesinin sağlanmasını talep etmişti.
HDP’den yapılan açıklama şöyleydi:
“Parti Sözcümüz Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Adayımız Selahattin Demirtaş’ın propaganda hakkını cezaevi koşullarında kullanabilmesi için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunmuştur. Başvuruda Demirtaş ile televizyon programı yapmak isteyen, görüşmek isteyen basın mensuplarına da izin verilmesi talep edilmiştir. Ayrıca Demirtaş’ın Fox TV'de yayınlanan ‘Liderler Fox'ta’ programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılabilmesinin sağlanması da talepler arasında yer almıştır.
YSK Temsilcimiz Mehmet Tiryaki de, Demirtaş’ın 30 Mayıs Çarşamba günü Fox TV’de yayınlanacak Liderler Fox’ta programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılması ve haftalık 10 dakika olan telefon görüşmesi hakkını burada kullanabilmesi için girişimde bulunulmasını istemiştir.”
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Muharrem İnce'den TRT'ye jet yanıt! ' Yöneticileri hadsiz!
'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi
Tespih hediye edilen Bülent Tezcan'ın sorusu sosyal medyayı salladı
Makam odasında ilginç görüntü
Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler
Hikayeleri ile dehşete düşüren 10 fotoğraf
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 7 yorum