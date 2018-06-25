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HDP oylarında dikkat çeken detay! Emanet oylarla mı Meclis'e girdi?

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 02:16 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri sonucunda HDP yüzde 11.58 oy oranıyla Meclis'e girdi. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise yüzde 8.34 oy aldı. HDP oyları ile Demirtaş'ın oyları arasındaki fark dikkat çekti.

HDP oylarında dikkat çeken detay! Emanet oylarla mı Meclis'e girdi?

24 Haziran seçimlerin sonucunda HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 123 bin 963 oy alırken HDP 5 milyon 730 bin 513 oy aldı. HDP oyları ile Demirtaş'ın oyları arasındaki 1 milyon 606 bin 550 fark olması dikkat çekti.

EMANET OYLARLA MI MECLİS'E GİRDİ?

Oy farkının ardından 'HDP emanet oylarla mı Meclis'e girdi?' sorusu akıllara geldi.

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