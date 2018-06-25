HDP oylarında dikkat çeken detay! Emanet oylarla mı Meclis'e girdi?

24 Haziran seçimlerin sonucunda HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 123 bin 963 oy alırken HDP 5 milyon 730 bin 513 oy aldı. HDP oyları ile Demirtaş'ın oyları arasındaki 1 milyon 606 bin 550 fark olması dikkat çekti.
EMANET OYLARLA MI MECLİS'E GİRDİ?
Oy farkının ardından 'HDP emanet oylarla mı Meclis'e girdi?' sorusu akıllara geldi.
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