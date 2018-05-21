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İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak?

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 08:23 | Son Güncelleme

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un İYİ Parti'den vekil adayı olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayları için partiler listelerini bugün YSK'ya verecek.

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak?

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi ile birlikte Millet İttifakı'nın içinde yer alıyor. İYİ Parti'den milletvekili olmak için 2 binden fazla kişinin adaylık başvurusu yaptığı belirtiliyor. Partinin Genel Başkanı Meral Akşener ise cumhurbaşkanlığı yarışına katıldığı için milletvekili adayı olamıyor.

İLKER BAŞBUĞ İDDİASI

Partinin kurucu üyelerinden eski Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Aytun Çıray'ın ise İzmir'den aday olması bekleniyor. Akpınar, "İlker Başbuğ Paşa İYİ PARTİ istanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı olmustur. Hayirli olsun" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Büyükçekmece Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Akpınar, Twitter hesabı üzerinden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un İstanbul ikinci bölgeden aday olacağını yazdı. Ancak bu iddia başka kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

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Demokrat Parti'nin de İYİ Parti listesinden aday göstereceği açıklandı.

Cumhuriyet

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
GELENEKTEN CHP LİYİZ AMA SANIRIM İYİ PARTİYE OY ATMA ZAMANI
ne işin var iyi partide
paşaya da bu yakışır iyi olucak inşallah
Yetmez Osman Pamukoğlu paşa ve Engin alan paşayıda görmek isteriz
SENİN HAKKIN BAŞKANLIKTI. HARCANDIN HABERİN OLSUN
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