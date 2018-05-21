İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak?

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi ile birlikte Millet İttifakı'nın içinde yer alıyor. İYİ Parti'den milletvekili olmak için 2 binden fazla kişinin adaylık başvurusu yaptığı belirtiliyor. Partinin Genel Başkanı Meral Akşener ise cumhurbaşkanlığı yarışına katıldığı için milletvekili adayı olamıyor.

İLKER BAŞBUĞ İDDİASI



Partinin kurucu üyelerinden eski Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Aytun Çıray'ın ise İzmir'den aday olması bekleniyor. Akpınar, "İlker Başbuğ Paşa İYİ PARTİ istanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı olmustur. Hayirli olsun" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Büyükçekmece Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Akpınar, Twitter hesabı üzerinden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un İstanbul ikinci bölgeden aday olacağını yazdı. Ancak bu iddia başka kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Demokrat Parti'nin de İYİ Parti listesinden aday göstereceği açıklandı.

Cumhuriyet

