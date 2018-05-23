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Karabük milletvekili adayları 2018 (Ak Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2018 11:07 | Son Güncelleme

İlk kez hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 24 Haziran seçimleri için partiler milletvekili adaylarını belirlediler. YSK sunulan listelerde her il için milletvekili adayları sıralandı. İşte Ak Parti, CHP, MHP, HDP ve İyi Parti'nin Karabük milletvekili adayları...

Karabük milletvekili adayları 2018 (Ak Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Karabük ilinde oy kullanmaya gidecekler Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Karabük milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Karabük milletvekili adayları kimler? Ak Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti Karabük ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri...

KARABÜK AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Cumhur Ünal
Niyazi Güneş
Tuğba Yeğin

KARABÜK CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Hüseyin Avni Aksoy
Sedat Karaoğlu
Gülsün Beniç

KARABÜK MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SEYİT AHMET KARABACAK
ÇETİN İPEK
AHMET DÖNMEZ

KARABÜK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1-Ensar Topal
2-Mustafa Özsoy
3-Derya Göçtürk

KARABÜK İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Dursun Altıparmak
Hakkı Özdek
Tenzile Çelik

HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir:

ADANA 15

ADIYAMAN 5

AFYONKARAHİSAR 6

AĞRI 4

AKSARAY 4

AMASYA 3

ANKARA 36

ANTALYA 16

ARDAHAN 2

ARTVİN 2

AYDIN 8

BALIKESİR 9

BARTIN 2

BATMAN 5

BAYBURT 1

BİLECİK 2

BİNGÖL 3

BİTLİS 3

BOLU 3

BURDUR 3

BURSA 20

ÇANAKKALE 4

ÇANKIRI 2

ÇORUM 4

DENİZLİ 8

DİYARBAKIR 12

DÜZCE 3

EDİRNE 4

ELAZIĞ 5

ERZİNCAN 2

ERZURUM 6

ESKİŞEHİR 7

GAZİANTEP 14

GİRESUN 4

GÜMÜŞHANE 2

HAKKARİ 3

HATAY 11

IĞDIR 2

ISPARTA 4

İSTANBUL 98

İZMİR 28

KAHRAMANMARAŞ 8

KARABÜK 3

KARAMAN 3

KARS 3

KASTAMONU 3

KAYSERİ 10

KİLİS 2

KIRIKKALE 3

KIRKLARELİ 3

KIRŞEHİR 2

KOCAELİ 13

KONYA 15

KÜTAHYA 5

MALATYA 6

MANİSA 10

MARDİN 6

MERSİN 13

MUĞLA 7

MUŞ 4

NEVŞEHİR 3

NİĞDE 3

ORDU 6

OSMANİYE 4

RİZE 3

SAKARYA 7

SAMSUN 9

ŞANLIURFA 14

SİİRT 3

SİNOP 2

ŞIRNAK 4

SİVAS 5

TEKİRDAĞ 7

TOKAT 5

TRABZON 6

TUNCELİ 2

UŞAK 3

VAN 8

YALOVA 3

YOZGAT 4

ZONGULDAK 5

MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİN ONAYLANMASI

YSK'nın seçim takvimine göre geçici milletvekili aday listeleri 26 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayımlanacak. Bunun ardından YSK geçici aday listelerine olan itirazları inceleyecek.

Tüm illerdeki milletvekili adaylarının kesin listesi ise 30 Mayıs günü resmi gazetede yayımlanacak. Birleşik oy pusulaları da basılıp pusuluların ilgili birimlere dağıtılmasına başlanacak.

OY VERME SÜRECİ

YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek. Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, köylerinde vatandaşlar 24 Haziran günü sandığa gidecekler ve hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanmazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylaması için vatandaşlar yine sandığa gidecekler.

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