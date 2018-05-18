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MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

SEÇİM HABERLERİ  | 18.05.2018 02:25 | Son Güncelleme

MHP'nin 27'nci Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. MHP lideri Bahçeli, memleketi Osmaniye'den 1'inci sırada listede yer aldı.

MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 27'nci Dönem milletvekili aday listesi açıklandı.

MHP, 24 Haziran seçimleri için listesini netleştirdi. MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan listede Genel Başkan Devlet Bahçeli, Osmaniye'den 1. sırada aday oldu.

İstanbul 1. bölgeden Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın 1. sıradan, Celal Adan İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Feti Yıldız ise İstanbul 3. bölge 1. sıradan aday oldu.

Ankara 1. bölgeden 1. sıradan Mevlüt Karakaya'yı aday olarak gösteren MHP listelerinde Ankara 2. bölgede ise 1. sıradan ise Sadir Durmaz yer aldı. Ankara 3. bölge 1. sırada ise Yaşar Yıldırım yer aldı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da listeye Ankara 2. bölge 3. sıradan adını yazdırdı.

MHP, İzmir 1. bölge 1. sıradan Hasan Kalyoncu, İzmir 2. bölge 1. sıradan Tamer Osmanağaoğlu aday olarak gösterildi. MHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın listede yer almaması dikkat çekti

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Anahtar Kelimeler:
MHP aday listesi

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