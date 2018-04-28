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Muhalefetin yeni adayı Ali Babacan mı? Abdullah Gül'ün açıklamasından sonra ilginç iddia

SEÇİM HABERLERİ  | 28.04.2018 18:01 | Son Güncelleme

Abdullah Gül'ün bugünkü basın toplantısında yaptığı "geniş bir mutabakat sağlanamadığı için aday olmayacağım" açıklamasının ardından, muhalefetin yeni aday olarak Ali Babacan'a odaklandığı iddia edildi.

Muhalefetin yeni adayı Ali Babacan mı? Abdullah Gül'ün açıklamasından sonra ilginç iddia

Taraf gazetesi eski yazarı Amberin Zaman, Abdullah Gül'ün 24 Haziran'da aday olmayacağını açıklamasının ardından Twitter'da dikkat çekici mesajlar paylaştı.

Zaman, İngilizce olarak yazdığı mesajlarında aday arayışını sürdüren muhalefetin, eski ekonomi bakanı Ali Babacan'a odaklandığını öne sürdü.

KANIT OLARAK TAKİP ETTİĞİ TEK HESABI GÖSTERDİ

"Son spekülasyon; eski ekonomi bakanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkabilir" diyen Amberin Zaman, bu iddiasına gerekçe olarak da Babacan'ın siyasete ilişkin sadece TBMM'nin resmi hesabını takip ediyor olmasını gösterdi!

Amberin Zaman, Babacan'ın siyasetçiden çok bir teknokrat olduğunu da belirterek, bu ismin CHP tabanında Gül'e göre çok daha az tepki alabileceğini öne sürdü.

"ERDOĞAN'I ÇILDIRTACAK BİR ADAY"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, önceki gün yaptığı açıklamada, belirledikleri Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan'ı en çok çıldırtacak isim olduğunu söylemişti. CHP'nin salı günü adayını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da, önce Cuma günü adaylarını açıklayacaklarını bildirmiş nacak daha sonra fikrini değiştirerek 1 Mayıs'ı işaret etmişti.

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