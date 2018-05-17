Muharrem İnce'den canlı yayında FETÖ iddiası!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Liderler FOX'ta” programına katıldı. Cumhurbaşkanı olması durumunda FETÖ ile nasıl mücadele edeceğini anlatan İnce, bir de önemli bir iddiada bulundu.
Elinde önemli belgelerin olduğunu ifade eden İnce, Hükümeti kastederek, “FETÖ’yle ilgili 17-25 Aralık’ı bunlar milat kabul ettiler. Bu süreçten sonra FETÖ’ye ekonomik destek sağladılar. Bunun belgeleri var. FETÖ’nün okullarına bakanlıklar aracılığıyla nasıl devlet tarafından yardım edildiğini ortaya çıkaracağım. 1 hafta-10 gün tartışılsın sonra bu belgeleri açıklayacağım” dedi.
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