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Muharrem İnce'den canlı yayında FETÖ iddiası!

SEÇİM HABERLERİ  | 17.05.2018 06:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV'de katıldığı programda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. İnce, 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ okullarına devletin ekonomik destek sağladığını söyledi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Liderler FOX'ta” programına katıldı. Cumhurbaşkanı olması durumunda FETÖ ile nasıl mücadele edeceğini anlatan İnce, bir de önemli bir iddiada bulundu.

Elinde önemli belgelerin olduğunu ifade eden İnce, Hükümeti kastederek, “FETÖ’yle ilgili 17-25 Aralık’ı bunlar milat kabul ettiler. Bu süreçten sonra FETÖ’ye ekonomik destek sağladılar. Bunun belgeleri var. FETÖ’nün okullarına bakanlıklar aracılığıyla nasıl devlet tarafından yardım edildiğini ortaya çıkaracağım. 1 hafta-10 gün tartışılsın sonra bu belgeleri açıklayacağım” dedi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kolpacı kemalin kolpacı uşağı senide bir seçime satın aldılar
belge işi yine abooo .bunlarda bir belge hastalığı var gidiyor
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