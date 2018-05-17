Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amasya'daki mitingde konuştu. İnce, Erdoğan'a Filistin konusunda seslenerek, "Filistin konusunda, ABD'ye, İsrail'e dik dur, söz veriyorum yanında duracağım" dedi.
İnce, miting alanındaki vatandaşlara da bir çağrıda bulunarak, "Çıkarın telefonlarınızı bir, biraz canlı yayın yapalım telefonlarda. Bu da dünyada bir ilk. Facebook'tan, Twitter'dan." diye konuştu.
İnce'nin açıklamaları:
Müslümanlar, Amerika ve İsrail işbirliği ile katlediliyor. Bu politikalara 'dur' dememiz lazım. Devlette devamlılık esastır. Sayın Erdoğan, Gazze'ye gideceğini açıkladı, Gebze'ye gitti. Size söz veriyorum, Cumhurbaşkanı olduğumda Gazze'ye gideceğim.
Erdoğan'a diyoruz ki, "yapma, etme gel, İsrail mallarını boykot et", 'Edemem' diyor. İsrail'e karşı ne yapacaksın? Sadece miting yapacak. Çünkü derdi, Filistin'deki Müslümanlar değil, 24 Haziran'daki seçim.
ERDOĞAN'A ÇAĞRI
Sana söz veriyorum, Filistin konusunda, ABD'ye, İsrail'e dik dur, söz veriyorum yanında duracağım. Ama, Mavi Marmara'da olduğu gibi, "Bana mı sordunuz" deme sonra.
24 Haziran'da Cumhurbaşkanı olduğumda 3 ay içinde yargıyı düzeneyeceğiz. Yüksek yargı tarafsız, bağımsız olacak. ABD, AB, Türkiye'nin demokrasisini esas alarak, "sizde yargı düzgün değil" diyemeyecek.
"AMERİKAN ASKERLERİ NOEL'İ WASHINGTON'DA KUTLARLAR"
Yargıyı düzelttik, senden FETÖ'nün iadesini istiyorum, diyeceğim. Ramazan Günü'nde söz veriyorum, seçimden 3 ay sonra, Amerika'ya diyeceğim ki, FETÖ'yü iade etmezsen, 24 Aralık Noel, İncirlik'teki Amerikan askerleri Noel'i Washington'da kutlarlar. Bu kadar basit.
"BU DA DÜNYADA BİR İLK"
Dün uyardım, bugün Amasya Mitingi'ni vermeyenlerin önünde, önümüzdeki hafta televizyon kanalının önünde miting yapacağım. Kanalın önünde yapacağım. Çıkarın telefonlarınızı bir, biraz canlı yayın yapalım telefonlarda. Bu da dünyada bir ilk. Facebook'tan, Twitter'dan.
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