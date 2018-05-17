Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amasya'daki mitingde konuştu. İnce, Erdoğan'a Filistin konusunda seslenerek, "Filistin konusunda, ABD'ye, İsrail'e dik dur, söz veriyorum yanında duracağım" dedi.

İnce, miting alanındaki vatandaşlara da bir çağrıda bulunarak, "Çıkarın telefonlarınızı bir, biraz canlı yayın yapalım telefonlarda. Bu da dünyada bir ilk. Facebook'tan, Twitter'dan." diye konuştu.

İnce'nin açıklamaları:

Müslümanlar, Amerika ve İsrail işbirliği ile katlediliyor. Bu politikalara 'dur' dememiz lazım. Devlette devamlılık esastır. Sayın Erdoğan, Gazze'ye gideceğini açıkladı, Gebze'ye gitti. Size söz veriyorum, Cumhurbaşkanı olduğumda Gazze'ye gideceğim.

Erdoğan'a diyoruz ki, "yapma, etme gel, İsrail mallarını boykot et", 'Edemem' diyor. İsrail'e karşı ne yapacaksın? Sadece miting yapacak. Çünkü derdi, Filistin'deki Müslümanlar değil, 24 Haziran'daki seçim.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI



Sana söz veriyorum, Filistin konusunda, ABD'ye, İsrail'e dik dur, söz veriyorum yanında duracağım. Ama, Mavi Marmara'da olduğu gibi, "Bana mı sordunuz" deme sonra.