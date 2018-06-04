Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Haftasonu yüz binlerce öğrenci LGS sınavında ter döktü. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, LGS sınavı ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
DİKKAT ÇEKEN SINAV SONUCU TARİHİ AÇIKLAMASI
Ucube bir sistemin getirildiğini ifade eden İnce, 'Sınavın sonuçlarından ve velilerin tepkisinden korktular, Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi seçim sonrasına ertelediler' dedi.
İnce'nin tweet'leri:
"Sınavı kaldıracağız dediler, 1.2 milyon çocuğumuzun 1 milyonu sınava girdi. Getirilen sistemin kaldırılan sistemden daha olumsuz sonuçlar doğuracağını daha o günlerde söyledik. Okulları nitelikli/niteliksiz diye ayrıştıran ucube bir sistem getirildi.
Çocuklarımızın ağlayarak çıktığı, velilerinin gözyaşı sildiği sınavı, sınavları çocuklarımız ve velilerimiz hak etmiyor.
Sınavın sonuçlarından ve velilerin tepkisinden korktular, Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi seçim sonrasına ertelediler.
Allah’ın izni, milletimizin takdiri ile 24 Haziran’da çok şey değişecek. En çok da eğitimde çok şey değişecek. Parasız, nitelikli ve herkesin istediği okul türüne gidebildiği sistemi hep birlikte kuracağız."
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