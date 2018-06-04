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Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

SEÇİM HABERLERİ  | 04.06.2018 09:32 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından haftasonu yapılan LGS sınavına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni sistemi eleştiren İnce, sınav sonuçlarının açıklanma tarihiyle ilgili olarak çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Haftasonu yüz binlerce öğrenci LGS sınavında ter döktü. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, LGS sınavı ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

DİKKAT ÇEKEN SINAV SONUCU TARİHİ AÇIKLAMASI

Ucube bir sistemin getirildiğini ifade eden İnce, 'Sınavın sonuçlarından ve velilerin tepkisinden korktular, Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi seçim sonrasına ertelediler' dedi.

İnce'nin tweet'leri:

"Sınavı kaldıracağız dediler, 1.2 milyon çocuğumuzun 1 milyonu sınava girdi. Getirilen sistemin kaldırılan sistemden daha olumsuz sonuçlar doğuracağını daha o günlerde söyledik. Okulları nitelikli/niteliksiz diye ayrıştıran ucube bir sistem getirildi.

Çocuklarımızın ağlayarak çıktığı, velilerinin gözyaşı sildiği sınavı, sınavları çocuklarımız ve velilerimiz hak etmiyor.

Sınavın sonuçlarından ve velilerin tepkisinden korktular, Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi seçim sonrasına ertelediler.

Allah’ın izni, milletimizin takdiri ile 24 Haziran’da çok şey değişecek. En çok da eğitimde çok şey değişecek. Parasız, nitelikli ve herkesin istediği okul türüne gidebildiği sistemi hep birlikte kuracağız."

snp


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Demek bu vatanı ve milleti korumak için canla başla çalışan , canını hiçe sayan baş tacımız paşamızın apoletlerini sökeceksin he.. yapılan ve yapılmakta olan bütün projeleri durduracaksın yazıklar olsun sana da destekleyene de..
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