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Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2018 22:03 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir mitinginde halka hitap etti. İnce yaptığı mitingi canlı yayınlamadığını iddia ettiği TRT'ye sert tepki gösterdi.

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

İzmir mitingi sırasında medyaya yüklenen Muharrem İnce, mitingden sonra da Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

YAZIKLAR OLSUN! UTANMAZLAR!

İnce yaptığı açıklamada, 'RTE’nin bütün mitinglerini baştan sona canlı yayınlayıp İzmir’de 3 milyon kişinin katıldığı mitingimizi canlı yayınlamayan TRT Yöneticileri bu milletin vergilerinden aldığınız para haram olsun size! Yazıklar olsun size! Utanmazlar!' ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 60 yorum
sonuna kadar haklı. bizden vergi alıyorsa tüm partilere eşit durmalı
kimin parasını kime haram ediyor
vatandaşın ödediği try payını haram ediyor sen ödemiyorsun sanırım ? ama senin işine gelmiş belli, benimde hakkım haram olsun
senin evinde tv.radyovherhalde yok elektrikte kullanmıyorsun ozaman çağdışı yaşıyorsun demekki
ödediğimiz vergiler haram olsun TRT ye
haramzadelerin sonu geldi #tamam
çok çok doğru söylemiş birde ben söyliyeyim UTANMAZLAR...
sen git trt ile ugras reis gitsin dünya nın en büyük havaalanını ülkemize açsın ya bi koybol artık
pkk nın yayın organlarında yayınlanmıştır. kafanı yorma
Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bunların hepsini yargılamalısın sayın İnce.. Yoksa verdiğim oyu sana helal etmem!..
ne söylüyorsunki milletin kafasını ağrıtasın. boş boş atıp tutmaktan başka.
TRT İÇİNDEKİLERLE SATILMALIDIR
gerek yok,içindekiler zaten ....
sana yazıklar olsun polis memuruna nasıl kufur ettin oyle
ince %35 AKP%52
yok 80 milyon devenin nalı
Boşverin Muharrem Bey sizi bilen biliyor...!
Trt ayıp etmişsin sayın ince ye..mitingini baştan sona vermeliydin.. ayrıca şu bu gün ortaya çıkan şu ses kaydının da haberini yapsaydın.
Doğru ve haklı olarak söylemiş. TRT iktidarın özel televizyonu mu?
bosver ya yayınlamasınlar, 3 gün daha yandaşlık yapsınlar :)
elektrik faydasından trt payı amigolar.. niye b8z yıllardır trt özlemiyiz. zehir zıkkım olsun. halkımı helal etmiyorum
Utanma nedir bilmez onlar
Üç milyonlu dedi))
UTANMAYAN SENSİN TACİZ ETTİĞİN KADIN DAN UTAN MADIN MI ŞU İZMİRE BAK DİYECEKLER Kİ ÇAPKINLIK NE Kİ ,,DEMİ BU TACİZ TACİZ HDP DEN OY İSTEYEN BAK,,, ŞEHİDİMİZ VAR İZMİR ŞAK ŞAK CILIĞI BIRAK GÖZÜNÜ AÇ
@ercucem AKÇOMAR HAVLAMA YA İNCE DE VERİR SANA İHTİYACIN OLANLARI TABİ ADAM OLURSAN.
@bluestartos kizil domuzcuk kalın kalın veriyoruz kaç yıldır neyin peşindesin halen
TRT devlet televiziyonudur...!!! parti televiziyonu değildir...!!! Tüm toplum kitlelerine eşit olmalıdır..!! ama malesef görünen o ki..T tayip..R recep T tayyip televiziyonu olmuş...!!!
3 milyon muuuuu ufak at maaarrremm
2 milyondu 3 olmus :)) izmirin nufusu zaten 4 milyon
ELEKTRİK FATURASINDAN VERGİ KATILIM MI ALINIR...VATANDAŞINA 18 LİRAYA KİMLİK Mİ SATILIR
Mahrem senin gibi sapik sarhoş adami kimse görmek istemiyor TRT en doğru seyi yapıyor sen sadece şifreli kanallarda çıkman gerekiyor +18 muhrem
Nasil 3 milyon oluyor ya ilginc zaten izmirde 4 milyon 227 bin kisi yasiyor hicmi cocuk coluk yok buyuk basari saygi duyuyorum
Dünya kupası maçı izleyelim diyoruz sabah akşam Akp reklamı dönüyor.Acaba reklam parasını ödüyorlar mı? Yoksa onuda mı millete yıkıyorlar.
trt bir devlet kurumu sizin dümenlenize niye alet olsunli izmirin izmir nufus 4 milyon yani 4 de 1 i geldi izmirin vay yalana bak sokakda dukkanlarda insan olmaması gerek bu durumda
aynen boşuna tayyip recep televizyonu demiyorlar tamamen akpnin haber kanalı bugünler gelip geçici ne oldum değil ne olacağım demelisin.
ben milyon vergi veriyorum helal olsun trtye
benim çevremde kimse trt izlemiyor yayınlasa nolur yayınlamasa nolur
RTE 30 Miting toplamı 3.000.000 İZMİR 3.000.000 SİLKELE Muharrem Düşecekler................................
o meydan 3 milyon alıyormu.
Çok haklı.sonuna kadar destekliyoruz. Bu iş tamam
TRT.GENEL MUDURU 3.GUN SONRADA YAPABILECEKMISIN BAKALIM
@sahinlerrrr1 İYİ ETMİŞ
Mercevik kullanıcısının yazdığı yorumu okumalısınız ‘’ kimin vergisini kime haram ediyorsun diyor’’ sanki sadece TRT kesinti payı AKP’li şakşakçılardan kesiliyor zannetti galiba.işte CAHİLLİK böyle bir şey.koyun kadar akılları yok,koyun bunlardan akıllıdır.
@delimavi521 koyulmaktan beynin sulanmış senin biraz sakinles öyle yaz
AKP ye artık oy moy yok benden.TAMAM
@ca_cu_1984 zaten vermedin şimdiye dek
@ca_cu_1984 git chp ye yani hdp ye ver zaten hainliğiniz anlınızda yazıyoo
Ellerinden gelse kanalın adını RTE diye değiştirirler utanmaz yalakalar.Harama helal e inansalar yapmazlar zaten.Sonra da müslümanız diye ortada gezerler.Hepsi şakşakçı hepsi gösteriş...
vatandaşına 18 liraya kimlik değiştiren devlet anlayışı olabilir mi kaç tane soğan parası üstelik...
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