Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

İzmir mitingi sırasında medyaya yüklenen Muharrem İnce, mitingden sonra da Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

YAZIKLAR OLSUN! UTANMAZLAR!



İnce yaptığı açıklamada, 'RTE’nin bütün mitinglerini baştan sona canlı yayınlayıp İzmir’de 3 milyon kişinin katıldığı mitingimizi canlı yayınlamayan TRT Yöneticileri bu milletin vergilerinden aldığınız para haram olsun size! Yazıklar olsun size! Utanmazlar!' ifadelerini kullandı.

RTE’nin bütün mitinglerini baştan sona canlı yayınlayıp İzmir’de 3 milyon kişinin katıldığı mitingimizi canlı yayınlamayan TRT Yöneticileri bu milletin vergilerinden aldığınız para haram olsun size! Yazıklar olsun size! Utanmazlar! — Muharrem İNCE (@vekilince) June 21, 2018



