Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

24 Haziran seçimlerine üç gün kala gazeteci Ahmet Hakan bugünkü yazısında dikkat çeken iddialarda bulundu. Araştırma şirketlerinin 24 Haziran seçimlerinde çok fazla yanılacağını iddia eden Ahmet Hakan "Dedikleri şu: 'Ahali, anket sorularımıza cevap vermekten kaçınıyor.' İşte tam da bu nedenle anketler, bu seçimde fena halde çuvallayacak." ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ TUR KESİN GİBİ'



'Birinci turda bu işin bitmesi neredeyse imkansız' diyen Hakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını hatta bunun kesin olduğunu yazdı.

'HDP BARAJI AŞMAYI GARANTİLEDİ'



"HDP barajı aşabilecek mi?" sorusunun bu seçimlerin en kilit sorularından biri olduğunun altını çizen Ahmet Hakan, HDP'nin baraj meselesini çok iyi yönettiğini ve kullandığını belirterek "'Bıçaksırtındayız' diye propaganda yaparak barajı aşmayı garantilediler." iddiasında bulundu.

'İNCE YÜZDE 30'U AŞACAK'



Cumhurbaşkanlığı yarışının Erdoğan ile İnce arasında geçeceğini öngördüğünü belirten Hakan, İnce'ye olan ilginin oya dönüşebileceğini iddia ederek "Bu seçimin yıldızının İnce olduğuna ikna olduysak... İnce yüzde 30’u aşacak" ifadelerini kullandı.