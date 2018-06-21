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Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2018 07:43 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine çok az bir süre kala gazeteci Ahmet Hakan çok konuşulacak bir yazıya imza attı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını savunan Hakan, HDP'nin barajı aşacağını ve Muharrem İnce'nin yüzde 30'u geçeceğini iddia etti.

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

24 Haziran seçimlerine üç gün kala gazeteci Ahmet Hakan bugünkü yazısında dikkat çeken iddialarda bulundu. Araştırma şirketlerinin 24 Haziran seçimlerinde çok fazla yanılacağını iddia eden Ahmet Hakan "Dedikleri şu: 'Ahali, anket sorularımıza cevap vermekten kaçınıyor.' İşte tam da bu nedenle anketler, bu seçimde fena halde çuvallayacak." ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ TUR KESİN GİBİ'

'Birinci turda bu işin bitmesi neredeyse imkansız' diyen Hakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını hatta bunun kesin olduğunu yazdı.

'HDP BARAJI AŞMAYI GARANTİLEDİ'

"HDP barajı aşabilecek mi?" sorusunun bu seçimlerin en kilit sorularından biri olduğunun altını çizen Ahmet Hakan, HDP'nin baraj meselesini çok iyi yönettiğini ve kullandığını belirterek "'Bıçaksırtındayız' diye propaganda yaparak barajı aşmayı garantilediler." iddiasında bulundu.

'İNCE YÜZDE 30'U AŞACAK'

Cumhurbaşkanlığı yarışının Erdoğan ile İnce arasında geçeceğini öngördüğünü belirten Hakan, İnce'ye olan ilginin oya dönüşebileceğini iddia ederek "Bu seçimin yıldızının İnce olduğuna ikna olduysak... İnce yüzde 30’u aşacak" ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİSİ SÜRPRİZİ

Saadet Partisi'ndeki yükselişe de dikkat çeken Hakan "Bu zamana kadar 'baraj sorunu' nedeniyle hak ettiğinin hep altında oy alan Saadet Partisi, bu kez 'barajsız' seçime giriyor. Bunun etkisini göreceğiz. Saadet Partisi, bu seçimde tahmin edilenin üzerinde oy alırsa hiç şaşırmayalım." diye yazdı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kimin kölesi olduğu belli başka türlüsünü söylemesini mi bekliyordunuz. Buda 25. Haziran sabahı gördüğü o talı rüyadan uyanacak.
her seçim aynı rüya her seçim hüsran
İnce 2.turda götürür
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