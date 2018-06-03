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Muharrem İnce'nin Zeytinburnu mitinginde ilginç anlar

SEÇİM HABERLERİ  | 03.06.2018 21:17 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zeytinburnu'nda halka seslendi. Miting kürsüsünden bir kadına çocuk bezi paketi atan İnce, bu üründeki KDV'yi düşürme sözü verdi. İnce, mitingi izleyen AK Partilileri de alana davet etti.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zeytinburnu'nda konuşmasına başlamadan önce AK Parti Zeytinburnu ilçe başkanlığı binası terasından mitingi izleyenlere seslenerek, "AK Partili kardeşlerim, siz de gelin" dedi. Binada bulunan AK Partililer ise bu talebe rabia işareti yaparak cevap verdi. Bu sırada bir grup seçmenin yuhalamasına sessiz kalmayan İnce, "Ben AK Partili kardeşlerim diyorum, sen yuh yapıyorsun. Yok öyle yuh. Ben onların da cumhurbaşkanı olacağım, 81 milyonun. Sen, ben yok. Sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, kadın-erkek, başörtülü-başörtüsüz yok" diyerek tepki gösterdi.

MİTİNG KÜRSÜSÜNDEN ÇOCUK BEZİ ATTI

Çocuk bezindeki KDV oranının yüksek olduğunu söyleyen İnce, "Ben diyorum ki çocuk sayısı sizin takdiriniz. Erdoğan ile aramızdaki fark şu: O çocuk sayısıyla ilgileniyor, ben çocuğun masrafıyla. Çocuğa süt içireceğiz. KDV kaç? Yüzde 8. Çocuğa mama alacağız. KDV kaç? Yüzde 8. Çocuğa bebek bezi alacağız. KDV yüzde 18" ifadelerini kullandı.

ince

Bu sözlerin ardından eline bir paket çocuk bezi alan İnce, "Sevgili hemşehrim Erdoğan, büyük devlet çocuğun donundan yüzde 18 KDV almaz. Erdoğan çocuk sayısıyla uğraşsın. Ben çocuk bezindeki KDV'yi düşüreceğim" diye konuştu.

İnce, bir seçmenine çocuk bezini kastederek "kullanıyor musun" diye sordu ve olumlu cevap alınca paketi fırlattı. İnce, "Şu anda çocuk bezindeki KDV düştü mü? İşte böyle düşüreceğiz, hep birlikte" dedi.

İnce, Zeytinburnu mitingini AK Parti İlçe Başkanlığı'nda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına dönerek, "Hemşehrime bir el sallayayım" diyerek sonlandırdı.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Bu adam güzel konusuyor
Sayın Muharrem Ìnce helal sana
Rabia işareti karın doyurmuyor malesef biraz fanatiklikten çıkıp gerçeklere dönmeleri gerekiyor
Seviyorum ya bu adamı.
İnce geliyor
sen ordunun degerli kahraman şerefli bir komutanına hakaret ettin ya o densizliginin cezası büyük olacak millet seni o sandıga gömecek sen kim oluyorsun kimsin sen sen o komutanın ayakkabısına pence bile olamazsın ince efendi
Ya sen gerçekten Cumhurbaşkanı falan olacağınımı sanıyorsun acaba?
CB mi seçiyoruz yoksa şovmen mi cem yılmaz aday olsaydı bu kadar gulmezdik. Allah bu sovmenleri başımıza getirmesin yoksa işimiz çok zor.
İnce, incelik yapıp oradaki Akp lileri alana davet ediyor, karşılığında yuh çekiyorlar. Bu kadarda mı seviyeden yoksun , insani kaliteden uzaksın , hiç mi anandan babandan terbiye almadınız.Ayıp ayıp
oyle bir yaziyorsunuzki. boyle habercilik olmaz. tarafli haber yapmayin. muharrem inceden bu kadar korkmayin. KORKUNUN ECELE FAYDASİ YOK. Baskan Muharren İNCE...
buyuk baskan bi ali koc birde sen gerisi hikaye
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