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Muharrem İnce'ye bir şok daha!

SEÇİM HABERLERİ  | 26.06.2018 22:06 | Son Güncelleme

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen gençlerin eylemine katılım neredeyse hiç olmadı. CHP Genel Merkezi önünde çok az sayıda Muharrem İnce taraftarı genç toplandı.

Muharrem İnce'ye bir şok daha!

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından CHP'de Genel Başkanlık tartışması başladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bireysel olarak CHP'nin genel seçimlerde aldığı oydan fazla oy toplayan Muharrem İnce'nin partinin başına geçmesini isteyen CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nu protesto etmek için bazı Muharrem İnce taraftarları da, bu akşam saat 20:00'de CHP Genel Merkezi önünde toplanmak için sosyal medyada organize oldu.

Ancak Tüm Türkiye'deki CHP merkezleri önü için yapılan çağrı ilgi görmedi. Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen gençlerin eylemine çok az sayıda katılım oldu.

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CHP'Lİ GENÇLERDEN EYLEM

CHP Genel Merkezi önünde partinin Denizli Gençlik Teşkilatı'ndan 5 genç, parti içinde adalet istediklerini belirterek 24 saat süreli oturma eylemi başlattı.
Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere CHP Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Kemal KIlıçdaroğlu başkanlığında saat 11.00'de toplandı. CHP Denizli Gençlik Teşkilatı'ndan 5 kişi, sabah saat 10.00'da genel merkez önünde 24 saat süreli oturma eylemi başlattı.

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'ARTIK TAMAM'

Gençler, 'Parti içerisinde de adalet', 'Açıklama istiyoruz Sayın Genel Başkan', '24 saat oturma eylemi' ve 'Artık tamam' yazılı dövizler açtı.

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CHP muharrem ince bir şok daha CHP Genel Merkezi Denizli Gençlik Teşkilatı

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
bravo gençlere kılıçdaroğlu zamanını doldurdu ve partiye bir katkı yapamadı
KILIÇDAROĞLU 9. SEÇİMİNİ KAYBETTİ 50 GÜNDE MUHARREM BEY % 30 A GETİRDİ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTAMAYAN İLLERDE MİLLETVEKİLİ ÇIKTI MUHARREM BEY BAŞARILI KILIÇDAROĞLU BANA GÖRE BIRAKMALI BIRAK BIRAK BIRAK KOLTUKÇU OLMA KILIÇDAROĞLU OLMUYOR OLMUYOR KAYBEDİYORSUN YETER DA ERDEMLİ OL BIRAK BE ADAM
Muharrem abi; İşte bundan dolayı kazanamadın.Hani nerde o milyonlar ? Milyonlar oldu Minyonlar ! Abi parti içindr birlik yokki.Koltuğa yapışan kalkmak bilmiyor.
muharrem inceye sok derken . bos isler yapmayin boyle baslik olmaz muharrem once cagrida mi bulundu yada omu organize etti bunu.
konya aksehirden gidecek durumum olsa gider kılıçdaroğlu in diye haykırırdım. muharrem ince ile devam etmek istiyoruz.
o gidenler başkalarının adamlarıdır, aklı başında olan genel başkanına hemde seçim kaybetmiş aday için bunları yapmaz CHP bunlar gibi kendini bilmezler yüzünde ilerlemiyor, M.İnce de bunları görünce üzülüyordur ister kabul edin ister etmeyin Kılıçdaroğlunun sevenleri hepsinden fazladır
muharrem ince bütün insanların hayalleriyle duygularıyla oynadın yazık ettin senin davana yetişen herkese . Erkek gibi çık bi açıklama yap ne oldu o gece neler yaşandı neden chp suspus oldu . Unutmayın sayın İnce cesurlar 1 dek fa korkaklar bin defa ölür
Beter olun yiyin bir birinizi.Seçimden önce bu sayfalarda kusmuk kusmuk yorum yapanlar.Hadi yürüyünde de ense traşınızı görelim.Koyun dediniz bizde gereğini yaptık.
Yazık bu chp lilere toplanmayı bile beceremediler:):):):
CHP NİN LİDERİ MUHARREM İNCE BANA GÖRE BU SEÇİMDE 50 GÜNDE % 30 ÜZERİ BAŞARI VAR ŞİMDİ KILIÇDAROĞLU ÇIKMIŞ BENİM SAYEMDE DER SİNİR KATSAYIM FIRLAR BU ADAMI GÖNDERELİM GENÇLİK KILIÇDAROĞLU 9. YENİLGİSİNİ ALDI GENÇLİK DENİZ ABİNİZİ DİNLEYİN KILIÇDAROĞLU GİTMELİ BAŞARISIZ ARKADAŞLAR YALAN MI ????
CHP de Mustafa Kemal'in askerleri ve Muhasebeci Kemalin askerleri tam bir uyum içerisinde hareket etmekteler bravo lan Lider dediginiz Ince bile "bir daha Kılıçdaroğlu nun karşısına çıkmam" demiş Siz ne bok yemeye gittiniz oraya
gerçek chpli gerçek pkklılara çağrı yapmanız lazım ama vahim bir durumki onlarda keMALden yanalar
İNCE ile ne alakası var ki Şok olsun MYNET ?
Diktatör görün diktatör. Yahu şu RTE a ne iftira atıyosanız aynısı başınıza geliyor hiç mi ders almıyacaksınız?
akp li gençler chp yi karıştırma eylemi
iş güç yok napsin gençler. zannedersem gençleri Kılıçdaroğlu işsiz bırakmış ekonomi ve eğitimi çokertmiz galiba
atatürk cıksın gelsin kongrede kılıcdara karşı aday olsun, yine kılıcdar seçilir. adamlar koyun gibi alışmış kılıcdarın peşinden uçuruma atlamaya. bir insan aynı hatayı 2 kere yapar, hadi 3 kere yapar. sürekli tekrar ediyorsa o artık enayiliktir. bunlar 9 keredir aynı uçurumdan, aynı adamın peşinden atladı.
chp önümüzdeki 50 yılın seçimlerini 1998 yılında beyazıt meydanında genç kızların türbanını asılan kokoş teyzeler yüzünden kaybetti
satın alınmış medyaların hepsi birlik olmuş yaralı cvhp yi öldürmek yok etmek için her türlü çabayı gösteriyor..chp yi parçalamak için her türlü oyunu yapıyor ve chp nin ince ciler kılıçtaroğlu ekibi arasında sanki çok büyük bölünme varmış gibi yorumlarla mdyada chp bölünüyor algısını yaratmaya çalışıyorlar..herkes chp nin olayları ile ilgilenirken arka planda Akape ve yöneticileri yerlerini sağlalamlaştırmak için abd ingiltere israil ve ab ülkeleri ile koltuklarında kalabilme anlaşmaları yapıyor..
diktatör kimmiş :-))
3 kişi ortaya çamur atıyor 2 gün medyada yayınlanıyor. ama halka yansıması 13 kişi. artık medyanın gücünü de görmüş olduk :)) halk demekki uyanmış
dip dalgası çok fena patlayacak . ince mesajı vermişti aslın da ama herkes dik dalgasını yanlış anlamış dip dalgası burada patladı galiba....
yazık
Buna kapının önüne konmak denir şaşırmamak gerekir birazcık uyanık olsaydı aday olurken bunları tahmin edebilirdi
yazik
Siz ŞOK ne demek yaşamadınız ya da görmediniz.Bunun neresi ŞOK 1.Sayın Muharrem İNCE Fox Tv canlı yayınında Kemal KILIÇDAROĞLU nun karşısına Genel Başkan adayı olarak çık mayacağını ifade etti ve Sayın İNCE gibi biri bu sözünü yemez. 2-Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU başarısızlığını kabullenip Türki,ye 'de bir i,lke imza atıp istifa etmelidir evet ve yapılacak kurultayda aday olmamalıdır.Bu davranışı onurlu olur ve yakışan budur kendisine.
millETTE İŞTAH MI KALDI...
Kılıçtaroğlu başarısızsa muharemde bir okadar başarısızdır bir parti temsilcisi rakibinde fazla oy almamışsa bana göre oda başarısızdır.
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