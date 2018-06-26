Muharrem İnce'ye bir şok daha!

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından CHP'de Genel Başkanlık tartışması başladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bireysel olarak CHP'nin genel seçimlerde aldığı oydan fazla oy toplayan Muharrem İnce'nin partinin başına geçmesini isteyen CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı.
Kılıçdaroğlu'nu protesto etmek için bazı Muharrem İnce taraftarları da, bu akşam saat 20:00'de CHP Genel Merkezi önünde toplanmak için sosyal medyada organize oldu.
Ancak Tüm Türkiye'deki CHP merkezleri önü için yapılan çağrı ilgi görmedi. Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen gençlerin eylemine çok az sayıda katılım oldu.
CHP'Lİ GENÇLERDEN EYLEM
CHP Genel Merkezi önünde partinin Denizli Gençlik Teşkilatı'ndan 5 genç, parti içinde adalet istediklerini belirterek 24 saat süreli oturma eylemi başlattı.
Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere CHP Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Kemal KIlıçdaroğlu başkanlığında saat 11.00'de toplandı. CHP Denizli Gençlik Teşkilatı'ndan 5 kişi, sabah saat 10.00'da genel merkez önünde 24 saat süreli oturma eylemi başlattı.
'ARTIK TAMAM'
Gençler, 'Parti içerisinde de adalet', 'Açıklama istiyoruz Sayın Genel Başkan', '24 saat oturma eylemi' ve 'Artık tamam' yazılı dövizler açtı.
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