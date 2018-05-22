Muharrem İnce'yi duygulandıran olay: Dün gece bir kardeşimiz beni ağlattı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Düzce'deki mitinginde çarpıcı iddialar ortaya attı. İnce, seçim kampanyasına yapılan bir bağışın kendisini ağlattığını söyledi.

İnce'nin açıklamalarından satır başları:

Basını dikkatini çekiyorum. İlk kez sorulacak soruyu soruyorum. Sayın Erdoğan, Amerika'daki lobi şirketlerine kaç para ödedin? Lobi şirketlerine ödediğin paranın içinde, şirketlerin başındaki kişilerden Netanyahu'nun partisine üye olan var mı?

Devlet yönetimi incelik ister, incelik. Buradan da anlamadıysan 24 Haziran'dan sonra ince eleyip sık dokuyacağız. Buradan da anlamadıysan bu kötü gidişata dur deyip İnce ayar yapacağız.

Komiser olmak için FETÖ'cü olmak gerekmeyecek. Önceden öyle gerekiyordu. Asla ve asla solcu mu, sağcı mı diye bakmayacağız. Bizim dönemimizde sadece yetenek, liyakat, ehliyet olacak. Temel kriteri yetenek üzerine kuracağız.

"DÜN AKŞAM BİR GENÇ KARDEŞİMİZ AĞLATTI BENİ"



Dün akşam bir genç kardeşimiz ağlattı beni. Asgari ücretle çalışıyorum, senin kampanyana 50 lira yardım etti demiş. Asgari ücretlinin bu yardımı korkunç bir şey. 3 lira 5 lira destek oluyorlar, kampanya buradan yürüyecek. Bunun hesabını yasa gereği YSK'ya ve Sayıştay'a vereceğiz, yetmez, hesabını millete de vereceğiz.



