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Muharrem İnce'yi duygulandıran olay: Dün gece bir kardeşimiz beni ağlattı

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2018 14:33 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, Düzce'deki mitinginde vatandaşlara hitap etti. İnce, "Dün akşam bir genç kardeşimiz ağlattı beni" diyerek, kendisine yapılan bir bağışı anlattı.

Muharrem İnce'yi duygulandıran olay: Dün gece bir kardeşimiz beni ağlattı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Düzce'deki mitinginde çarpıcı iddialar ortaya attı. İnce, seçim kampanyasına yapılan bir bağışın kendisini ağlattığını söyledi.

İnce'nin açıklamalarından satır başları:

Basını dikkatini çekiyorum. İlk kez sorulacak soruyu soruyorum. Sayın Erdoğan, Amerika'daki lobi şirketlerine kaç para ödedin? Lobi şirketlerine ödediğin paranın içinde, şirketlerin başındaki kişilerden Netanyahu'nun partisine üye olan var mı?

Devlet yönetimi incelik ister, incelik. Buradan da anlamadıysan 24 Haziran'dan sonra ince eleyip sık dokuyacağız. Buradan da anlamadıysan bu kötü gidişata dur deyip İnce ayar yapacağız.

Komiser olmak için FETÖ'cü olmak gerekmeyecek. Önceden öyle gerekiyordu. Asla ve asla solcu mu, sağcı mı diye bakmayacağız. Bizim dönemimizde sadece yetenek, liyakat, ehliyet olacak. Temel kriteri yetenek üzerine kuracağız.

"DÜN AKŞAM BİR GENÇ KARDEŞİMİZ AĞLATTI BENİ"

Dün akşam bir genç kardeşimiz ağlattı beni. Asgari ücretle çalışıyorum, senin kampanyana 50 lira yardım etti demiş. Asgari ücretlinin bu yardımı korkunç bir şey. 3 lira 5 lira destek oluyorlar, kampanya buradan yürüyecek. Bunun hesabını yasa gereği YSK'ya ve Sayıştay'a vereceğiz, yetmez, hesabını millete de vereceğiz.

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muharrem ince Düzce CHP 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
cesur yürek 13. cumhurbaşkanı muharrem ince .
Demekki askari ücreti o kadar bereketli birde arttırmış.Hadi onu geçtik Muharrem neden bu durumu şov a dönüştürüp ajitasyon yapıyorsunki ...Her şey bir tarafa hiç kimseye zırnık vermem siyaset zaten parası olan için hedef kitlede parası olmayanlar.....
ruhuma işliyor İNCEDEN İNCEDEN kanmam ben oğlum neler gördüm neler falan filan samimiyet yok adamda...
Sn. İnce partiye gelen 40 milyon seçim yardımı nı genel merkez nereye harcıyacak sizin bu yardımın yarısını almanız lazım.
Sn.ince size lafım yok ama genel merkeze yapılan seçim yardımı nereye harcanacak neden size verilmiyor.
İnce Senin her lafın senaryo, her lafın palavra.... Hani FETÖ resmi olarak istememişti. Kendini duygusal ve istihbaratcı gibi lanse etmeyi bırak. Olduğun gibi görün. Bu millet mutlaka doğruya onay verecektir.
Sn.ince tamam sen dürüst adamsın öyle büyük paraların yok eyvallah ama partinin aldığı milyonlarca seçim yardımı nereye harcanıyor.
Eğer Chp sn.ince'yi aday göstermişse tüm varlığıyla yanında olması lazım partiye gelen seçim paralarından adaylardan gelen misyonlardan sn.ince ye neden verilmiyor acaba.
İnce eleyip sık dokumak için zaman gerek, Sayıştay müfettişlerinin raporları, size yeterde artar bile.
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