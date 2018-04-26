Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu saat 15.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşme 17 dakika sürdü. Karamollaoğlu partisinin genel merkezine dönerken, CHP heyeti de Karamollaoğlu ile görüşmek üzere yola çıktı. CHP heyeti ile görüşen Karamollaoğlu, daha sonra CHP Genel Merkezi'ne hareket etti. Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Karamollaoğlu, "1-2 gün içinde her şey netleşecek" ifadesini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu arasında 17.30 sularında başlayan görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
KARAMOLLAOĞLU - AKŞENER'İ DE ZİYARET ETMİŞTİ
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti. Akşener ile Karamollaoğlu arasındaki görüşme 17 dakika sürdü. Karamollaoğlu çıkışta kendisini bekleyen gazetecilere, " "Kısa görüşmelerin açıklaması olmaz. Doğru, gerçekten trafik yoğun. Allah yardım etsin. Bunların hepsi zaman içerisinde ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu.
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