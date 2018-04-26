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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

SEÇİM HABERLERİ  | 26.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 17 dakika görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık yarım saat görüştü. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Karamollaoğlu, "1-2 gün içinde her şey netleşecek" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu saat 15.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşme 17 dakika sürdü. Karamollaoğlu partisinin genel merkezine dönerken, CHP heyeti de Karamollaoğlu ile görüşmek üzere yola çıktı. CHP heyeti ile görüşen Karamollaoğlu, daha sonra CHP Genel Merkezi'ne hareket etti. Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Karamollaoğlu, "1-2 gün içinde her şey netleşecek" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu arasında 17.30 sularında başlayan görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

KARAMOLLAOĞLU - AKŞENER'İ DE ZİYARET ETMİŞTİ

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti. Akşener ile Karamollaoğlu arasındaki görüşme 17 dakika sürdü. Karamollaoğlu çıkışta kendisini bekleyen gazetecilere, " "Kısa görüşmelerin açıklaması olmaz. Doğru, gerçekten trafik yoğun. Allah yardım etsin. Bunların hepsi zaman içerisinde ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi CHP Kılıçdaroğlu temel karamollaoğlu

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
CHP Akşeneri aday gösterir bence... Fetönün projesi ve talimatı bu
bilge adam karamollaoğlu kurtar bizi şu gömlek değişip amerikan mandasına sığınanlardan
Abdullah Gül bir oyundur. İkinci Ekmeleddin vakasıdır
gönlümden geçen çatı adayım ekmeleddin ihsanoğludur.
bi netleşin artık sayın liderim
sagcisi dincisi solcusu vatan hayini butun muhalefet tren yapiyor bu nedir lan kimin seyi kimin seyinde belli degil
adamın orurmadığı kucak kalmadı ulan deyyus o kadar totoşun varsa kendin aday niye onun bununkini yalıyon elin şeyiynen gerdeğe girilmez
alayıniza RTE yeter hatta artar..
temele noluyosa ben onu anlayamıyorum
Karamollaoğluda büyük siyasetçi oyun kurucu olduysa vay memlekin haline.ikinci ekmelletin vakası
yanilip şaşirip gül demeyinde.ters mers olursunuz butun emekler boşa gide.gul demek rte ye hizmet demek
3 koyunu güdemeyen devletmi yönetecek.
Ne yapsanız nafile reis bu secimi kazacaktır inşallah size türkiye emanet edilir mi bir ülkede istikrar önemlidir
bu muhalefet liderlerinin dördünü toplasan bi sürmeli etmez :)
bu arada bu mollayı seçimlerden sonra bir daha göremezsin şuan çay kaşığı görevi yapıyor işi bitince atılacak bi kenara olurya onuda nimetten saymayın
Beyhude çabalar bunlar.
sayın ince sizde artık keKenara çekilin de yeni yüzler görelim artık bıktık sizleri görmekten sizleri dinlemekten tabi sizin tuzunuz kuru emekli maaşı milletvekili maaşı sağdan göre soldan gelen paralara dünya güzel bıkmadınmı on seneden beri 15 seneden beri cukka yapıyorsun
YIKIN ŞUNLARI HAYDİ
hepsinin ortak adayı akşener olacak görüşmeler bunu gösteriyor
sizde birbirinize girecekseniz girin artik yeter yani.
İki ay sonra tarih olacaksınız. Sizin haberinizi mynet bile yapmayacak Az kaldı...
CHP'nin Sivas'ta Madımak Otelinde insanların diri diri yanmasından sorumlu tuttuğu zamanın belediye başkanı olan Temel KARAMOLLAOĞLU ile nasıl ve hangi yüzle ittifak yapacak açıkçası çok merak ediyorum. Siyasetin yüzsüzlüğü, siyasetin çirkin yüzü, siyasetin çirkefliği,... vs vs. Artık daha ne derseniz deyin. Bu yüzsüz kişiler karşımıza çıkmışlar dürüstlükten!!!, Atatürkçülükten!!!, müslümanlıktan!!!, namus ve şereften bahsediyorlar... Yazıklar olsun böyle siyasetçilere...!
Karamollaoğlu çok hızlı başladı, göklere çıktı, ülke yönetimi tamamen bana teslim edilmeli dedi, ama dünden beri düşüş başladı, tek başına kalacak gibi görünüyor
sizde birbirinize girecekseniz girin artik hayret bisey!!!
bunlardan memlekete hayır bekleyenler var hala far görmüş tavşan gibi kaldılar daha ne yapacaklar kimi aday edecekler onu bile belirleyememişler kalkıp ülke yönetmeye talip oluyorlar ama suç bunlarda degil bu bizdeki muhalefetin peşine giden bakar körlerde
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