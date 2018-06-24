HABER

Sandık güvenliği merkezinden sosyal medya uyarısı!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 15:58 | Son Güncelleme

İzmir Barosu tarafından seçimlerde sandıklarda yaşanabilecek sorunların çözümü için kurulan sandık güvenliği merkezi, seçmenden gelen şikayetlere anında müdahale ediyor. İzmir Barosu Başkan Vekili Avukat Mustafa Çetin, çok sayıda asılsız ihbar aldıklarını belirterek, "Sosyal medya üzerinden yapılan asılsız paylaşımlara inanmayın. Sandıklara, sandık başında sahip çıkın" dedi.

Sandık güvenliği merkezinden sosyal medya uyarısı!

Yaklaşık iki aydır düzenlediği sandık güvenliği eğitimleri ile 300'den fazla avukata ve ilgi duyan çok sayıda yurttaşa sandık güvenliği eğitimi veren İzmir Barosu, oluşturduğu sandık güvenliği merkezi ile sandıklarda yaşanan sorunlara hukuki destek sağlıyor. Merkeze ulaşan şikayetlerden sonra sorunun yaşandığı sandıklara görevli kişilerin ulaştığını söyleyen İzmir Barosu Başkan Vekili Avukat Mustafa Çetin, oyların kullanılmaya başlanmasından sonra bir çok sorunu çözdüklerini, aynı oranda da asılsız ihbar aldıklarını belirtti.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların çoğunun asılsız olduğunu söyleyen Çetin,"Sandık güvenliği merkezimizde görevli arkadaşlarımız gönüllü olarak çalışıyorlar. Gelen ihbarları şikayetleri değerlendiriyoruz. Gece 24.00' kadar çalışacağız. Her türlü ihbarı dikkate alıyoruz. Ancak sosyal medya üzerinden çok sayıda asılsız ihbar alıyoruz. Sandık başında olan arkadaşlarımızı gereğini yapıyor. Şikayetlerin geldiği bölgedeki arkadaşlarla irtibata geçip kontrol ediyoruz" dedi.

Merkezde görevli avukat Gonca Arkoç, "Seçim başladığından bu yana çok sayıda ihbar aldık. En çok ihbarı ise iki zarf verildiği ve eksik pusulanın verildiği yönünde. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için iki pusulanın ve tek zarfın olması gerekiyor" dedi. Yine merkezde görev yapan Nilay Erten Durlu, "Aldığımız şikayetlere müdahale ediyoruz. Bugün yanlış sandıklarda oy kullanıma yönelik şikayet aldık. Sandık görevlilerinin kontrol ederek oy kullandırması gerekiyor. Aksi halde mükerrer oy kullanımına sebep oluyor. Bazı okul bahçelerinde de plakasız araçların olduğu yönünde ihbarlar oldu. Polisle irtibata geçerek, okul içerisindeki araçların dışarıya çıkmasını sağladık" dedi.

DHA

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Ankara Keçiören'de resmi plakalı araçla seçmen taşınması gerginlik yarattıAnkara Keçiören'de resmi plakalı araçla seçmen taşınması gerginlik yarattı
Muharrem İnce'den seçim için son dakika çağrısıMuharrem İnce'den seçim için son dakika çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir İzmir Barosu 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimlerinde FETÖ provokasyonu!

24 Haziran seçimlerinde FETÖ provokasyonu!

24 Haziran genel seçimleri sonuçları! Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor

24 Haziran genel seçimleri sonuçları! Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor

Türkiye'de son 10 yılda yapılan seçimlerde hangi parti ne kadar oy aldı?

Türkiye'de son 10 yılda yapılan seçimlerde hangi parti ne kadar oy aldı?

Sandık başkanının skandal görüntüleri!

Sandık başkanının skandal görüntüleri!

Ankara Keçiören'de resmi plakalı araçla seçmen taşınması gerginlik yarattı

Ankara Keçiören'de resmi plakalı araçla seçmen taşınması gerginlik yarattı

Muharrem İnce'den seçim için son dakika çağrısı

Muharrem İnce'den seçim için son dakika çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.