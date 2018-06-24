Sandık güvenliği merkezinden sosyal medya uyarısı!

Yaklaşık iki aydır düzenlediği sandık güvenliği eğitimleri ile 300'den fazla avukata ve ilgi duyan çok sayıda yurttaşa sandık güvenliği eğitimi veren İzmir Barosu, oluşturduğu sandık güvenliği merkezi ile sandıklarda yaşanan sorunlara hukuki destek sağlıyor. Merkeze ulaşan şikayetlerden sonra sorunun yaşandığı sandıklara görevli kişilerin ulaştığını söyleyen İzmir Barosu Başkan Vekili Avukat Mustafa Çetin, oyların kullanılmaya başlanmasından sonra bir çok sorunu çözdüklerini, aynı oranda da asılsız ihbar aldıklarını belirtti.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların çoğunun asılsız olduğunu söyleyen Çetin,"Sandık güvenliği merkezimizde görevli arkadaşlarımız gönüllü olarak çalışıyorlar. Gelen ihbarları şikayetleri değerlendiriyoruz. Gece 24.00' kadar çalışacağız. Her türlü ihbarı dikkate alıyoruz. Ancak sosyal medya üzerinden çok sayıda asılsız ihbar alıyoruz. Sandık başında olan arkadaşlarımızı gereğini yapıyor. Şikayetlerin geldiği bölgedeki arkadaşlarla irtibata geçip kontrol ediyoruz" dedi.