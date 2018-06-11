HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

SEÇİM HABERLERİ  | 11.06.2018 12:00 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için anket sonuçları peş peşe yayınlanırken, bir anket de CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan geldi. 'Bu anketi not edin, kimse kızmasın' diye yazan Bekaroğlu, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle ilgili son oy oranlarını paylaştı.

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Son seçim anketi! CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Bu anketi not edin, kimse kızmasın" diyerek elindeki 24 Haziran milletvekili seçimine ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna ilişkin anketi paylaştı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI GERİLEDİ

Bekaroğlu'nun paylaştığı ankere göre Cumhur İttifakı yüzde 45'e geriledi; AK Parti: 40.3 - MHP ise 4,7 oy alıyor.

MİLLET İTTİFAKI YÜKSELİŞTE

Millet İttifakı'nın ise toplam oyu 42,4'e yükseldi; CHP: 27,2, İYİ Parti: 10,8, Saadet Partisi: 4,4

HDP'NİN OY ORANI: YÜZDE 12.3

Öte yandan HDP de 12.3 oy oranı ile yüzde 10 barajını geçiyor. Böylece Millet İttifakı ile HDP toplam 54,7 oy oranı ile Meclis'te çoğunluğu alıyor. AK Parti ve MHP muhalefet durumuna düşüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ADAYLARIN OY ORANI

Bekaroğlu'nun paylaştığı ankete Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların aldıkları oy oranları ise;

Recep Tayyip Erdoğan: 45,6
Muharrem İnce: 32,2
Selahattin Demirtaş: 10,7
Meral Akşener: 8,2
Temel Karamollaoğlu: 3,1
Doğu Perinçek: 0,2

SEÇİMLERDE 2. TURA KİM KALACAK?

Anket sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura kalıyor.

BEKAROGLU

PARTNERO filmlere bir de böyle bakın! Nasıl çekiliyorlar?O filmlere bir de böyle bakın! Nasıl çekiliyorlar?
24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı
AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Muharrem İnce yorumu: Çok iyi performans gösteriyorAK Partili Tuğrul Türkeş'ten Muharrem İnce yorumu: Çok iyi performans gösteriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri seçim anketleri Anket Sonuçları Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy oranları milletvekilliği seçimleri Mehmet Bekaroğlu cumhur ittifakı oy oranı hdp oy oranı Millet İttifakı

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Aç tavuklar kendilerini darı ambarında görmeye başlamış :)
OYU VEREN DEĞİL SAYAN ÖNEMLİDİR DEMİŞ ESKİLER. GEÇMİŞ SEÇİM ( REFERANDUM) EN İYİ ÖRNEKTİR MAALESEF
BILIM TEKNOLOJİ KAZANSIN _ ÇAYLAR KEKLER basit isler KEKLENMEYELIM
Cumhur ittifakından %6 al ve İYİ Partiye ver.
hdp %15 alacak 2 turda akp yatacak sırf demirtaşı cıkartmak icin
Meral Akşener'in bu kadar düşük olması im kan sız!
Diğer Haberler
Son anketi köşesinden paylaştı! En büyük süprizi hangi aday yaşayacak?

Son anketi köşesinden paylaştı! En büyük süprizi hangi aday yaşayacak?

24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı

24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı

AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Muharrem İnce yorumu: Çok iyi performans gösteriyor

AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Muharrem İnce yorumu: Çok iyi performans gösteriyor

24 Haziran seçimleri için AK Parti'nin 'işi zor' dedi, illeri tek tek sıraladı

24 Haziran seçimleri için AK Parti'nin 'işi zor' dedi, illeri tek tek sıraladı

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan seçim öncesi çok konuşulacak sözler

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan seçim öncesi çok konuşulacak sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.