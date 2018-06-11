24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Son seçim anketi! CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Bu anketi not edin, kimse kızmasın" diyerek elindeki 24 Haziran milletvekili seçimine ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna ilişkin anketi paylaştı.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI GERİLEDİ
Bekaroğlu'nun paylaştığı ankere göre Cumhur İttifakı yüzde 45'e geriledi; AK Parti: 40.3 - MHP ise 4,7 oy alıyor.
MİLLET İTTİFAKI YÜKSELİŞTE
Millet İttifakı'nın ise toplam oyu 42,4'e yükseldi; CHP: 27,2, İYİ Parti: 10,8, Saadet Partisi: 4,4
HDP'NİN OY ORANI: YÜZDE 12.3
Öte yandan HDP de 12.3 oy oranı ile yüzde 10 barajını geçiyor. Böylece Millet İttifakı ile HDP toplam 54,7 oy oranı ile Meclis'te çoğunluğu alıyor. AK Parti ve MHP muhalefet durumuna düşüyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ADAYLARIN OY ORANI
Bekaroğlu'nun paylaştığı ankete Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların aldıkları oy oranları ise;
Recep Tayyip Erdoğan: 45,6
Muharrem İnce: 32,2
Selahattin Demirtaş: 10,7
Meral Akşener: 8,2
Temel Karamollaoğlu: 3,1
Doğu Perinçek: 0,2
SEÇİMLERDE 2. TURA KİM KALACAK?
Anket sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura kalıyor.
Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı
Başkan'ın adamları yine sahnede! Kuzey Kore Lideri zirveye böyle geldi!
G7 zirvesi krizi: Trump müttefiklerine ateş püskürdü
Türk liderlerin beden dili bakın ne söylüyor?
Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!
İstanbul Davutpaşa'da yangın! Dumanlar her yerden görünüyor
İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!
Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde
Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Okuyucu Yorumları 6 yorum