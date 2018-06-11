24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Son seçim anketi! CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Bu anketi not edin, kimse kızmasın" diyerek elindeki 24 Haziran milletvekili seçimine ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna ilişkin anketi paylaştı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI GERİLEDİ



Bekaroğlu'nun paylaştığı ankere göre Cumhur İttifakı yüzde 45'e geriledi; AK Parti: 40.3 - MHP ise 4,7 oy alıyor.

MİLLET İTTİFAKI YÜKSELİŞTE



Millet İttifakı'nın ise toplam oyu 42,4'e yükseldi; CHP: 27,2, İYİ Parti: 10,8, Saadet Partisi: 4,4

HDP'NİN OY ORANI: YÜZDE 12.3



Öte yandan HDP de 12.3 oy oranı ile yüzde 10 barajını geçiyor. Böylece Millet İttifakı ile HDP toplam 54,7 oy oranı ile Meclis'te çoğunluğu alıyor. AK Parti ve MHP muhalefet durumuna düşüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ADAYLARIN OY ORANI



Bekaroğlu'nun paylaştığı ankete Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların aldıkları oy oranları ise;

Recep Tayyip Erdoğan: 45,6

Muharrem İnce: 32,2

Selahattin Demirtaş: 10,7

Meral Akşener: 8,2

Temel Karamollaoğlu: 3,1

Doğu Perinçek: 0,2

SEÇİMLERDE 2. TURA KİM KALACAK?



Anket sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura kalıyor.





