Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok konuşulacak sözler

- Geçen gün Pervin Buldan, “cezaevine gidip Demirtaş’la röportaj yapacak cesaretli bir gazeteci var mı” diye sormuştu. Buldan’ın ana akım medyadakileri değil de bizi kastettiğini varsayarsak, sizinle yüz yüze röportaj yapmamız söz konusu olabilir mi?



Pervin Hanım merkez medyayı kast etmiştir. Yoksa bu ülkede hâlen yüzlerce cesur gazeteci var. Benimle burada röportaja izin vermeleri gerekir tabii. Arzu eden bütün gazeteciler Adalet Bakanlığı’na başvurmalıdır. Ben de bu taleplere sıcak bakarım.

"24 HAZİRAN İNSANLIĞIN KADERİNİ FİLAN BELİRLEMEYECEK"



- Son on yılda neredeyse her seçim için “bu son fırsat” veya “bundan sonrası tufan” gibi değerlendirmeler yapılıyor. 24 Haziran’ı yakın tarih ve yakın gelecek içinde nereye koyuyorsunuz?



24 Haziran çok önemli bir seçim. Ama öyle insanlığın kaderini falan da belirlemeyecek bu seçimler. Biz her seçimde demokrasi ve özgürlük mücadelesinin çıtasını, kazanımlarını yükseltmeye bakalım. Sonrası ne tufandır ne de sınırsız özgürlükler. Mücadele her iki durumda da sürmek zorundadır.