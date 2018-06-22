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Son dakika! Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye: Sen işine gelen köprüden geç

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 12:55 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimine sayılı günler kala mitinglere ağırlık veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kartal'da halka hitap etti. Erdoğan son dakika yaptığı açıklamada Muharrem İnce'nin köprü geçiş ücretleri eleştirilerine, "Ne diyor? 'Onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var.' Ya kardeşim öyle veya böyle. Sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme. Onu biz özel sektöre yaptırdık." cevabını verdi

Son dakika! Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye: Sen işine gelen köprüden geç

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ne gereği var diyor. Bunlar Demirel’in Özal’ın yaptığına da aynısını söylediler. Ne diyor? “Onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var.” Ya kardeşim öyle veya böyle. Sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme. Onu biz özel sektöre yaptırdık. Bu kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektörün, diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem sen onlardan geç. Öyle mi? Ama biz bunların adedini artırdık. 15 sene sonra bu köprü aynen bir ve ikinci köprüler gibi olacak. Niye devlete bunlar teslim edilmiş olacak.

GEL MUHARRAM GELİYOR, GİT MUHARREM GİDİYOR

Dün ATV-A haber ortak yayınında anlattıklarımı nasıl buldunuz. Bay Muharrem bir çok yerde bir şeyler anlatıyor. İnce ve partisinin Kartal'a verecek bir şeyi var mı? Onun kendine hayrı yok ki. Devlet memuruna bakıyorsunuz nasıl küfürlü konuşmalar. Bunlara pazar günü osmanlı tokadını atmaya var mıyız?

Genel başkanı ile kendi arasında geçenleri de biliyorsunuz gel bakalım Muharrem geliyor, git bakalım Muharrem
gidiyor.


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Okuyucu Yorumları 17 yorum
boş konuşuyo yine
kimin tasması kimde herkes çok iyi biliyor.
yaw he he
yangın var :D
neden ozaman ağır vasıtaya mecbur tutuyorsunuz bizde isteğimiz köprüden geçelim
Her şeyi ozellestirdin zaten ulaşım sanayi eğitim...
geçsede geçmesede parasını ödüyor mü ödüyor o zaman keseceksin sesini
Ayıplayacak yadırgayacak bir şey değil ki bu. Sen sırtından bıçaklayana kadar rahmetli Erbakan da 'Gel Tayyip, git Tayyip' yapıyordu.
sen de bırak sarayı git. Bu ülkeyi yağmaladığınız yeter artık
Tapusu millete ait olan köprüyü de mi sahiplendin reis.Sehir hastanesinden randevuya ihtiyacın var.25 Haziran a musaitsin alalım
Madem özel sektör yaptı cebimizden 5 kuruş çıkmadı, neden geçen yıl fuhuş garantiniz yüzünden 2 milyar tl milletin fakirin emekçinin vergisinden ödedik?
yandaşlara yaptır sonra vergi borçlarını dil olan garibim kamyon tır şoförleri ne olsun ama hak ediyorlar söylesen ölene kadar Tayyip derler
özel sektör için yaptıysanız bizim cebimizden çalıp ödeme yapıyorsunuz kimin için yaptıysanız onlardan alın....
Tayyip erdoğan ilk defa cevap verememişsin küçük çocuk gibi cevap olmuş :)
her sözü kavga her işi huzursuzluk. sevgili AKP seçmeni kardeşlerim. bu zihniyete bu kadar yetki verilirse geri dönüşü zor olur. iyi düşünü lütfen çocuklarımız için kendi geleceğimiz için düşünün. ülkenin hali ortada bu vaatleri yapanların nasıl hayatlar sürdükleri ortada. biz de onları savunuyoruz cebimizde para yok. köprü var geçecek araba yok araba var benzin yok. bizler elhamdülillah müslüman ve bu ülke vatandaşıyız. bırakalım inadı diğer adaylardan istediğiniz birine şans verin. vatan için millet için çocuklarımız için.
tıpkı senin gibi. sende gel davutoğlu dedin geldi git davutoğlu dedin gitti. gel yıldırım dedin geliyor git yıldırım dedin gidiyor. Demekki işe yarıyor ki kılıçdaroğlu da bu taktiği deniyor ne olmuş?
aha..kendisi yapmadığını inkar etti..HAYDİ AKP LİLER..TAYYİP YAPTI DEYİN HADİ... parasını bizim ödediğimiz vergilerle yapılan köprüden geçip geçmeyeceğini sana mı soracağız..
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