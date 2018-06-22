Son dakika! Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye: Sen işine gelen köprüden geç

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ne gereği var diyor. Bunlar Demirel’in Özal’ın yaptığına da aynısını söylediler. Ne diyor? “Onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var.” Ya kardeşim öyle veya böyle. Sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme. Onu biz özel sektöre yaptırdık. Bu kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektörün, diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem sen onlardan geç. Öyle mi? Ama biz bunların adedini artırdık. 15 sene sonra bu köprü aynen bir ve ikinci köprüler gibi olacak. Niye devlete bunlar teslim edilmiş olacak.
GEL MUHARRAM GELİYOR, GİT MUHARREM GİDİYOR
Dün ATV-A haber ortak yayınında anlattıklarımı nasıl buldunuz. Bay Muharrem bir çok yerde bir şeyler anlatıyor. İnce ve partisinin Kartal'a verecek bir şeyi var mı? Onun kendine hayrı yok ki. Devlet memuruna bakıyorsunuz nasıl küfürlü konuşmalar. Bunlara pazar günü osmanlı tokadını atmaya var mıyız?
Genel başkanı ile kendi arasında geçenleri de biliyorsunuz gel bakalım Muharrem geliyor, git bakalım Muharrem
gidiyor.
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