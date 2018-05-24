Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran anket sonuçları için flaş yorum

Sözcü'nün haberine göre; Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu , oy oranlarının kamuoyu araştırma şirketlerinin açıkladıklarının üzerinde olduğunu öne süren Karamollaoğlu, “Yüzde 10'un üzerinde oy bekliyoruz” diye konuştu. Saadet lideri, partilerine açıldığı kadar televizyonlarda yer alacaklarını ifade ederken "Ancak dikkatimi çeken, açılan televizyonlar hemen el değiştiriyor” diye konuştu.

'İTTİFAK, KOALİSYON KURAR GİBİ DEĞİL'

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

8-10 şehirde mitingleri gerçekleştireceğiz. Onun dışında genelde salon toplantıları yapacağız, sesimizi sosyal medya üzerinden Türkiye ve dünyaya duyuracak bir yola girdik. Tabii değişik sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret edeceğiz. CHP ve İYİ Parti ile ittifakı ağırlıklı olarak iki konu üzerine inşa ettik. Yüzde 10 seçim barajını başka türlü aşmak mümkün değil. Seçimde de partimizin yüzde 10'un üzerinde oy alabileceğini bekliyoruz. Yüzde 10 seçim barajını aşmak için ittifak yaptığımız partilerle farklı programlarımız var. İttifakımız da sanki koalisyon hükümeti kurar gibi değil. Seçimde herkes kendi partisine oy verecek. Oylar dağıtılırken, ittifak yüzde 10'u geçmişse, ittifak içindeki tüm partiler geçmiş sayılacak.