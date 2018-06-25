Türk siyasi tarihine geçecek olay! Doğu Perinçek'e büyük şok!

24 Haziran seçimlerinde Doğu Perinçek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde % 0,20 oy alabildi. Perinçek'e cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 97 bin 217 kişi oy verdi. Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığında ise son anda 100 bin imzayı toplamıştı. Seçim sonuçlarına göre Perinçek'in topladığı imzadan daha az aldığı dikkatlerden kaçmadı. VATAN PARTİSİ NE KADAR OY ALDI?



Açılan sandıklara göre Perinçek'in partisi, %0,23 oranından oy topladı. Vatan Partisi'ne seçimlerde 113.226 bin kişi oy verdi. 100 BİN İMZAYI TOPLAMIŞTI



Akşener ve Temel Karamollaoğlu imza toplama süresinin başlamasından kısa bir süre sonra 100 bin imzayı toplamayı başarmıştı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Cumhurbaşlanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imzayı toplamıştı. DOĞU PERİNÇEK KİMDİR?



Doğu Perinçek (d. 17 Haziran 1942, Gaziantep, Türkiye), Türk siyasi parti başkanı ve hukuk doktoru. Yargıtay Başsavcı Yardımcılığı ve dört dönem milletvekillik görevlerinde bulunan, Erzincan Kemaliyeli Sadık Perinçek ve Malatya Darendeli Lebibe Perinçek'in oğlu olan Doğu Perinçek, babasının yedeksubaylık görevi yaptığı sırada Gaziantep'te doğdu. 1968′de Fikir Kulüpleri Federasyonu (Dev-Genç) Genel Başkanlığı yaptı. 1968 gençlik hareketleri sırasında üniversite işgallerinde gençlik hareketinin “resmi” ve “fiili” önderiydi. Arkadaşlarıyla birlikte 1968′de Aydınlık dergisini yayınladı. İşçi-Köylü gazetesini 1969′da yayınlamaya başladı. 21 Mayıs 1969 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte yasadışı Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi’ni (TİİKP) kurdu. 12 Mart 1971 askeri darbesinden sonra arandı. Şehirlerde ve Söke yakınlarında, Beşparmak dağlarında faaliyetlerde bulundu. Mayıs 1972′de Ankara’da yakalandı. TCK 141. maddeden iki ayrı davada, hapisanede isyana önderlik iddiasıyla ve mahkemeye hakaretten dört ayrı davada yargılandı. 20 yıl hapis cezasına hükmedildi. Temmuz 1974′te genel afla serbest oldu.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türkiye’yi işgalci olarak niteledi. Ve bu yönde yayın ve eylemler yaptı. 12 Eylül öncesi dönemde Aydınlık gazetesinde yayınladığı ülkücü isimler birkaç gün sonra sol örgütler tarafından infaz edildi. Bu nedenle milliyetçi camia Perinçek’i hiç unutmadı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra tutuklandı, önce 12 yıla, sonra 8 yıla mahkum edildi. Mart 1985′te serbest kaldı. 1987′de haftalık 2000′e Doğru dergisinin yayınlanmasına önderlik etti. Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı oldu. Bu dergiye röportaj yapmak için 1989 Ekim ve 1991 Nisan’ında bölücü terör örgütü PKK’nın Bekaa’daki kampına giderek bölücübaşı Abdullah Öcalan’la röportajlar yaptı. Bölücübaşı Öcalan’ın elinden Bekaa Kampı’nda gül alacak kadar samimi fotoğrafları hala hafızalardaki yerini koruyor. Sahibi olduğu 2000′e Doğru dergisinde ordu aleyhine hazırladığı kapaklarla güvenlik güçlerinin terörle mücadelesine sık sık balta vurdu. O zamanki adı Özel Harp Dairesi olan şimdiki adıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın aleyhine yönelik yayınları ile askerlerin tepkisini çekti. 10 Nisan 1990′da “Sansür Sürgün Kararnamesi”nin çıkarılmasıyla hakkında tutuklama kararı verildi. Temmuzda teslim oldu, Diyarbakır Cezaevi’nde üç ay tutuklu kaldı.