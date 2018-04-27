Vekillik için istifa dalgası

24 Haziran’da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde milletvekili aday adayı olmak isteyen bürokratlar ve belediye başkanları dün yasal sürenin dolması üzerine ardı ardına görevlerinden istifa etti. Milletvekili Seçim Kanunu 18. maddesine göre, hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, YÖK, RTÜK yeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar, astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların istifa etmesi gerekiyor. YSK, kanuna göre seçimin yenilenmesi kararının ilanından itibaren yedi gün olan istifa süresini kısalttı ve 26 Nisan 17.00 olarak belirledi. Bu süre dün itibarıyla sona erdi.

EMNİYET'İ BIRAKTI Sürenin dolması nedeniyle istifa açıklamaları ardı ardına geldi. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya ve Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Korkutata, AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden istifa etti. Altınok, 29 Ağustos 2015-24 Kasım 2015 tarihlerinde İçişleri Bakanı, 30 Kasım 2015-18 Aralık 2015 tarihlerinde ise vekâleten İçişleri Bakanı Yardımcısı olarak görev yapmış, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne atanmadan önce de İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunmuştu. Gün içerisinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, görevinden istifa ederek milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den aday adayı oldu. Yılmaz, partisinin verdiği yeni görevle parlamentoda Samsun’a hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden istifa etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, belediye meclis salonunda, meclis üyeleriyle toplantı yaptıktan sonra valiliğe istifasını sundu. Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de görevlerinden istifa ederek AK Parti’den aday adayı olduklarını açıkladı. GÖREVLERİNİ BIRAKTILAR Milletvekili aday adaylığı için görevlerinden istifa edenler arasında şu isimler de yer aldı: Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Emniyet Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Büyükelçi Ahmet Yakıcı, Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan ve Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Zafer Tarıkdaroğlu. İL BAŞKANLARI MECLİS YOLUNDA Ak Parti Ankara, Rize ve Kayseri il başkanları Mustafa Nedim Yamalı, Muhammet Avcı, Hüseyin Cahit Özden de aday adayı olmak için istifa ettiklerini açıkladı. Sürenin dolmasına kısa süre kala Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Artvin İl Başkanı Erkan Balta ve Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de istifalarını verdi.