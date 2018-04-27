Vekillik için istifa dalgası

24 Haziran’da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde milletvekili aday adayı olmak isteyen bürokratlar ve belediye başkanları dün yasal sürenin dolması üzerine ardı ardına görevlerinden istifa etti.
Milletvekili Seçim Kanunu 18. maddesine göre, hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, YÖK, RTÜK yeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar, astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların istifa etmesi gerekiyor. YSK, kanuna göre seçimin yenilenmesi kararının ilanından itibaren yedi gün olan istifa süresini kısalttı ve 26 Nisan 17.00 olarak belirledi. Bu süre dün itibarıyla sona erdi.
EMNİYET'İ BIRAKTI
Sürenin dolması nedeniyle istifa açıklamaları ardı ardına geldi. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya ve Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Korkutata, AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden istifa etti.
Altınok, 29 Ağustos 2015-24 Kasım 2015 tarihlerinde İçişleri Bakanı, 30 Kasım 2015-18 Aralık 2015 tarihlerinde ise vekâleten İçişleri Bakanı Yardımcısı olarak görev yapmış, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne atanmadan önce de İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunmuştu.
Gün içerisinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, görevinden istifa ederek milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den aday adayı oldu. Yılmaz, partisinin verdiği yeni görevle parlamentoda Samsun’a hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden istifa etti.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, belediye meclis salonunda, meclis üyeleriyle toplantı yaptıktan sonra valiliğe istifasını sundu.
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de görevlerinden istifa ederek AK Parti’den aday adayı olduklarını açıkladı.
GÖREVLERİNİ BIRAKTILAR
Milletvekili aday adaylığı için görevlerinden istifa edenler arasında şu isimler de yer aldı: Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Emniyet Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Büyükelçi Ahmet Yakıcı, Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan ve Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Zafer Tarıkdaroğlu.
İL BAŞKANLARI MECLİS YOLUNDA
Ak Parti Ankara, Rize ve Kayseri il başkanları Mustafa Nedim Yamalı, Muhammet Avcı, Hüseyin Cahit Özden de aday adayı olmak için istifa ettiklerini açıkladı. Sürenin dolmasına kısa süre kala Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Artvin İl Başkanı Erkan Balta ve Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de istifalarını verdi.
MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, MHP Gaziantep İl Başkan Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, Burdur İl Başkanı Hikmet Ökte de MHP’den aday adayı olabilmek için istifa etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, Burdur İl Başkanı Osman Gök, İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan da istifa ederek aday adayı oldu.
İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifasını sundu. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar ve yönetiminde bulunan 19 kişi istifa etti. Genel Merkez tarafından yapılan çağrıyla bu kararı aldığını açıklayan Ulupınar, koltuğu Yönetim Kurulunda görevli Koray Ükünç’e bıraktı. İYİ Parti Balçova İlçe Başkanı Serap Özöktem de görevini bıraktı. Ulupınar, aday adaylığı için yapılan başvuru sayısının 102’ye çıktığını açıkladı. İYİ Parti Manisa İl Başkanı Tamer Akkal, Antalya’nın Korkuteli Belediye Başkanı İYİ Parti üyesi Hasan Gökçe, 24 Haziran’da yapılacak milletvekili genel seçimlerinde aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.
CEYLAN'DAN VEDA
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldığını bildirdi.AK Parti’de ile Kahramanmaraş’ın Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, Soma Belediye Başkanı Ak Partili Hasan Ergene, adaylık için istifa ettiklerini açıkladı.
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