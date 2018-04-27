1.16 milyon otomobili geri çağırdı!

Volkswagen AG alt kuruluşların Audi, dünya çapında tam 1.16 milyon otomobili soğutma pompalarındaki arıza nedeniyle geri çağırdı. Şirket yaptığı açıklamada araçlardaki soğutma pompalarının aşırı ısınmadan kaynaklı kısa devre yaptığını ve bunun araçlarda yangına sebep olabileceğini açıkladı. Ancak şimdiye kadar bu genel sorundan dolayı bir kaza yaşanmadığı belirtildi.

Audi son bir yılda aynı sorundan dolayı ikinci kez araçlarını geri çağırdı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Audi’nin ABD bayi ve servisleri araçlara ücretsiz yazılım güncellemesi yapmıştı. Ancak bu yıl ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayınlanan raporlarla birlikte sorunun devam ettiği anlaşıldı.

Geri çağrılan 1.16 milyon otomobilin 342.000’ini ABD’de yer alıyor. Geri kalanlarla ilgili henüz bir rapor yayınlanmadı. Araçlardan hangi ülkede kaç tane var bilinmiyor.

Hatalı parça bulunduran 1.16 milyon otomobil, markanın 2.0 litrelik Turbo FSI motorlarını kullanan modeller. İşte geri çağrılan modellerin tamamı:

2013 – 2016 A4 sedan

2013 – 2016 A4 Allroad

2013 – 2017 A5 Cabriolet

2013 – 2017 A5 Coupe

2012 – 2015 A6

2013 – 2017 Q5 SUV

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