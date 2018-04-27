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1.16 milyon otomobili geri çağırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.04.2018 10:06 | Son Güncelleme

Audi sözcüsü Udo Ruegheimer yaptığı açıklamada, tüm araç sahiplerine arızalı parçanın ücretsiz olarak değiştirileceğini açıkladı.

1.16 milyon otomobili geri çağırdı!

Volkswagen AG alt kuruluşların Audi, dünya çapında tam 1.16 milyon otomobili soğutma pompalarındaki arıza nedeniyle geri çağırdı. Şirket yaptığı açıklamada araçlardaki soğutma pompalarının aşırı ısınmadan kaynaklı kısa devre yaptığını ve bunun araçlarda yangına sebep olabileceğini açıkladı. Ancak şimdiye kadar bu  genel sorundan dolayı bir kaza yaşanmadığı belirtildi.

Audi son bir yılda aynı sorundan dolayı ikinci kez araçlarını geri çağırdı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Audi’nin ABD bayi ve servisleri araçlara ücretsiz yazılım güncellemesi yapmıştı. Ancak bu yıl ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayınlanan raporlarla birlikte sorunun devam ettiği anlaşıldı.

Geri çağrılan 1.16 milyon otomobilin 342.000’ini ABD’de yer alıyor. Geri kalanlarla ilgili henüz bir rapor yayınlanmadı. Araçlardan hangi ülkede kaç tane var bilinmiyor.

Hatalı parça bulunduran 1.16 milyon otomobil, markanın 2.0 litrelik Turbo FSI motorlarını kullanan modeller. İşte geri çağrılan modellerin tamamı:

2013 – 2016 A4 sedan
2013 – 2016 A4 Allroad
2013 – 2017 A5 Cabriolet
2013 – 2017 A5 Coupe
2012 – 2015 A6
2013 – 2017 Q5 SUV

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Anahtar Kelimeler:
Audi Volkswagen otomobil

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