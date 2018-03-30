9.7″ iPad 2018 geliyor

Hali hazırda tablet sektörünün bitme noktasına geldiği inkar edilemez bir gerçek. Akıllı telefonların ekran boyutlarındaki artık, tablet pazarını da olumsuz etkiledi. Bu sektöre büyük bir heves ile giren pek çok firma çoktan havlu atmış durumda.
Tabi bir de Apple gibi bu sektörün öncü isimleri bulunuyor. Cupertino merkezli şirket, hala tablet üretiminden kar elde etmeyi başaran nadir şirketlerden birisi. Fakat son dönemde iPad satışlarında yaşanan büyük düşüş, Apple’ı da harekete geçirmiş durumda. Keza Apple’un uygun fiyatlı 9.7 inçlik iPad 2018 modelinin çıkış noktası da bu.
iPad 2018, temel donanım anlamında geçtiğimiz yıl satışa sunulan 9.7 inçlik iPad ile büyük benzerlikler içeriyor. Cihazı farklı kılan tek şey ise kullandığı yonga seti ile fiyatı.
Apple geçtiğimiz yıl satışa sunduğu 9.7 inçlik iPad modelinde A9 yonga setini kullanmayı tercih etmişti. Şimdi ise A9’un yerini A10 Fusion yonga seti almış durumda. Bunun haricinde ise cihazın diğer teknik donanımında bir değişiklik olmadığı belirtiliyor.
Avrupa’da 349 euro’luk fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan tablet, Apple Pencil ile de uyumlu.
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