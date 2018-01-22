HABER

Amazon'dan kasa ve kasiyersiz ilk süper market!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 22.01.2018 10:31 | Son Güncelleme 5 saat önce

Elektronik perakendecilik devi Amazon, geçen yaz Whole Foods`u alarak girdiği fiziksel perakendecilik işinde çığır açan bir uygulamaya geçti. Kasa ve kasiyerin olmadığı, mağazadaki kamera ve raflardaki sensörlerin müşterileri takip ettiği ve tüm faturalandırmanın uygulama üzerinden yapıldığı ilk mağaza açıldı.

Amazon'dan kasa ve kasiyersiz ilk süper market!

Dünyanın en büyük online perakendecisi Amazon, geçen yaz 13 milyar dolara Whole Foods'u aldıktan sonra Seattle'da kasa ve kasiyeri olmayan, hatta barkod okuyuculu self servis çıkışı da bulunmayan dünyanın ilk süpermarketini açtı.

Amazon Go bünyesinde bir yıldır personel tarafından test edilen sistem bugün herkese açık hale geliyor.

Habertürk'ün haberine göre insansız sistem tavana monte edilen kameralarla her bir müşteriyi takip ediyor. Müşteriler mağazaya girmeden önce akıllı telefonundaki uygulamayı girişteki sisteme okuttuktan sonra raflardaki sensörler müşterinin seçtiği ürünleri belirliyor ve listeye ekliyor. Ürünü yerine geri koyduğunda ise söz konusu ürün alışveriş sepetinden siliniyor.

Alışverişini tamamlayanlar kasadaki fatura, fiş süreci es geçerek mağazadan ayrıldıktan sonra satın aldıkları ürünler kredi kartlarına faturalandırılıyor.

Öte yandan, bir süredir test edilen sistemde benzer vücut oran ve tiplerine sahip olan müşterilerin ayrıştırılmasında sıkıntılar olduğu belirtilmişti. Keza başta çocuklar olmak üzere süpermarketteki müşterilerin raflardan aldıkları ürünleri yanlış bölüme koymasının da soruna neden olduğu biliniyordu.

Amazon Go'nun üst düzey yöneticisi Gianna Puerini, kasa ve kasiyersiz mağazanın test sürecinde iyi sonuçlar verdiğini ve böyle bir teknolojinin ilk defa kullanıldığını açıkladı. Puerini, bunun en gelişkin bilgisayar vizyonu ve makine öğrenimlerinden biri olduğunu kaydetti.

Amerikalı şirket, Whole Foods'tan ayrı olarak daha fazla Go mağazası açıp açmayacağını ya da teknolojinin Whole Foods zincirlerinde kullanılıp kullanılmayacağını ise açıklamadı.

Süpermarketteki kuyrukları yok etmeyi planlayan sistem sayesinde Amazon'un daha da değer kazanması bekliyor. Amazon hisseleri geçen yıldan bu yana yüzde 74 değer kazanarak 750 dolardan 1295 dolara çıktı. Şirketin piyasa değeri ise 623 milyar dolar.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji Amazon whole foods

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Fatih Terim Galatasaray'ı bırakıyor iddiası

Fatih Terim Galatasaray'ı bırakıyor iddiası

Silah endüstrisi sil baştan

Silah endüstrisi sil baştan

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

İlginizi Çekebilir

WhatsApp kullananlar dikkat! İşinizden olabilirsiniz

WhatsApp kullananlar dikkat! İşinizden olabilirsiniz

Facebook Messenger'da skandal

Facebook Messenger'da skandal

Wikipedia'dan Türkiye açıklaması: O makaleler değiştirildi

Wikipedia'dan Türkiye açıklaması: O makaleler değiştirildi

Bir tıkla ikizinizi bulun! Google'dan yeni özellik

Bir tıkla ikizinizi bulun! Google'dan yeni özellik

Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza

Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Ne zaman öleceğim?' sorusunun cevabını veren yapay zeka

'Ne zaman öleceğim?' sorusunun cevabını veren yapay zeka

AppleInsider: Apple iPhone X’in üretimini durduracak

AppleInsider: Apple iPhone X’in üretimini durduracak

Apple ne kadar vergi ödüyor

Apple ne kadar vergi ödüyor

Samsung önemli bir patent elde etti

Samsung önemli bir patent elde etti

Logitech G703 Lightspeed inceleme

Logitech G703 Lightspeed inceleme

Nike'tan PlayStation temalı spor ayakkabı!

Nike'tan PlayStation temalı spor ayakkabı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.