Amazon'dan kasa ve kasiyersiz ilk süper market!

Dünyanın en büyük online perakendecisi Amazon, geçen yaz 13 milyar dolara Whole Foods'u aldıktan sonra Seattle'da kasa ve kasiyeri olmayan, hatta barkod okuyuculu self servis çıkışı da bulunmayan dünyanın ilk süpermarketini açtı.

Amazon Go bünyesinde bir yıldır personel tarafından test edilen sistem bugün herkese açık hale geliyor.

Habertürk'ün haberine göre insansız sistem tavana monte edilen kameralarla her bir müşteriyi takip ediyor. Müşteriler mağazaya girmeden önce akıllı telefonundaki uygulamayı girişteki sisteme okuttuktan sonra raflardaki sensörler müşterinin seçtiği ürünleri belirliyor ve listeye ekliyor. Ürünü yerine geri koyduğunda ise söz konusu ürün alışveriş sepetinden siliniyor.

Alışverişini tamamlayanlar kasadaki fatura, fiş süreci es geçerek mağazadan ayrıldıktan sonra satın aldıkları ürünler kredi kartlarına faturalandırılıyor.

Öte yandan, bir süredir test edilen sistemde benzer vücut oran ve tiplerine sahip olan müşterilerin ayrıştırılmasında sıkıntılar olduğu belirtilmişti. Keza başta çocuklar olmak üzere süpermarketteki müşterilerin raflardan aldıkları ürünleri yanlış bölüme koymasının da soruna neden olduğu biliniyordu.