Amazon'dan kasa ve kasiyersiz ilk süper market!

Habertürk'ün haberine göre insansız sistem tavana monte edilen kameralarla her bir müşteriyi takip ediyor. Müşteriler mağazaya girmeden önce akıllı telefonundaki uygulamayı girişteki sisteme okuttuktan sonra raflardaki sensörler müşterinin seçtiği ürünleri belirliyor ve listeye ekliyor. Ürünü yerine geri koyduğunda ise söz konusu ürün alışveriş sepetinden siliniyor.

Amazon Go bünyesinde bir yıldır personel tarafından test edilen sistem bugün herkese açık hale geliyor.

Dünyanın en büyük online perakendecisi Amazon, geçen yaz 13 milyar dolara Whole Foods'u aldıktan sonra Seattle'da kasa ve kasiyeri olmayan, hatta barkod okuyuculu self servis çıkışı da bulunmayan dünyanın ilk süpermarketini açtı.

Amazon Go'nun üst düzey yöneticisi Gianna Puerini, kasa ve kasiyersiz mağazanın test sürecinde iyi sonuçlar verdiğini ve böyle bir teknolojinin ilk defa kullanıldığını açıkladı. Puerini, bunun en gelişkin bilgisayar vizyonu ve makine öğrenimlerinden biri olduğunu kaydetti.

Amerikalı şirket, Whole Foods'tan ayrı olarak daha fazla Go mağazası açıp açmayacağını ya da teknolojinin Whole Foods zincirlerinde kullanılıp kullanılmayacağını ise açıklamadı.

Süpermarketteki kuyrukları yok etmeyi planlayan sistem sayesinde Amazon'un daha da değer kazanması bekliyor. Amazon hisseleri geçen yıldan bu yana yüzde 74 değer kazanarak 750 dolardan 1295 dolara çıktı. Şirketin piyasa değeri ise 623 milyar dolar.