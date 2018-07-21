Artık neredeyse kesin, Tizen’li Galaxy Watch yolda!

Samsung’un iki yaşını dolduran Gear S3’ü güncellemek istediğini hepimiz biliyoruz. Güçlü söylentilere göre yeni nesil, 9 Ağustos’ta Gear S4 ismiyle değil Galaxy Watch ismiyle karşımızda olacak. Ancak bu, saatin Wear OS’la geleceği anlamına gelmiyor. Bilakis akıllı saat, Tizen’in yeni sürümü 4.0’la birlikte gelecek, bu da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Bugüne dönersek, yeni Galaxy akıllı saat FCC’nin onayından geçti. Saatin alt kısmı, yani FCC logosunun yer alacağı kısım da böylece gün yüzüne çıkmış oldu. Burada yer alan “Samsung Galaxy Watch” yazısı açıkça görülüyor. Saate bu açıdan baktığımızda, beklendiği gibi zaten sevilen ana hatların değişmeyeceğine de şahitlik etmiş oluyoruz.

Akıllı cihaz ayrıca LTE versiyona da sahip olacağını dosyalarla birlikte belli etti. E-sim teknolojisiyle çalışan sistemin ülkemizde gerekli altyapısı olmadığından bu versiyon, en azından ilk aşamada ülkemize gelmeyecek. Yine raporda yer alan bilgilere göre Watch’un boyutları 51.2 x 43.4 mm olacak.

Son olarak saatin 9 Ağustos‘taki Unpacked etkinliğinde Note 9 ile birlikte tanıtılacağına inanılıyor. Önümüzdeki günlerde nelerle karşılaşacağız hep birlikte göreceğiz.

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