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Bellek kartı ile yüksek performans!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.04.2018 17:14 | Son Güncelleme

İşte karşınızda Sandisk’in ürettiği en gelişmiş bellek kartlarından bir tanesi, yani Sandisk Extreme Pro SDHC / SDXC UHS-I bellek kartı. Öncelikle bu kartın kapasite seçeneklerini sunalım sizlere: 32GB, 64GB, 128GB, 256GB ve 512GB.

Bellek kartı ile yüksek performans!

Sandisk, bu ürünleri profesyonel kullanıma yönelik olarak hazırladığını belirtirken bir yandan da gündelik kullanıcılar için “tek seferde uzun süreli çözüm” sunuyor diyebiliriz. Yani bu kartlardan bir tanesini alarak yıllarca kullanabilir, üstelik ömrü boyu garanti avantajından da yararlanabilirsiniz.

Kutuyu açtığımızda bizi ufak bir koruma kabı ve onun da içinde bellek kartımız karşılıyor. Kartın üzerinde birkaç ibare var ki bunlar önemli. Örneğin U30, yani hız sınıfı ve 4K UHD videolar için V30 ibaresi.

Yüksek performans

Sandisk bellek kart, saniyede 90MB’a kadar yazma ve 95MB’a kadar da okuma hızı sunarak üst seviye performans sağlıyor diyebiliriz. Tabii bu tip bir kart için iyi bir kameraya ve iyi bir USB 3.0 kart okuyucuya ihtiyacınız olduğunu söylememize gerek yoktur.

4K UHD videolar için ideal çözüm

Yüksek ısı, X-Ray ve su gibi etkenlere karşı oldukça dayanıklı bir yapıda tasarlanan kart, özellikle gezileriniz boyunca yapacağınız çekimler için ideal. Çekim demişken, şu an genellikle 1080p çözünürlük kalitesi tercih edilse de biz 4K Ultra HD çözünürlükte, kalite kayıpsız ve FPS düşmesi yaşanmadan kaydedilen görüntülerden söz ediyoruz. 4K monitör ve TV’lerin de giderek yaygınlaştığını düşünürsek bu kart gerçekten işinize fazlasıyla yarayacaktır.

“Eyvah, verilerimi kaybettim!” demeden önce bir şansınız daha var!

Kartın içinde RescuePRO Deluxe uygulaması da geliyor. Bilgisayarınıza ya da MAC’inize kurduktan sonra kartınızdaki verileri daha güvenli bir şekilde aktarabilirsiniz. Yanlışlıkla verilerinizi sildiniz diyelim. Bu gibi endişe verici durumlarda da RescuePRO Deluxe’ten yardım alarak verilerinizi kurtarma şansınız oldukça yüksek.

Ürünün 256GB’lık versiyonu ülkemizde 600-750 TL arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Bir de ufak uyarımız var. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde, bu tip üst seviye kartların taklitleri de “daha uygun fiyat” ibaresiyle satılabiliyor ve bu taklit kartlar daha düşük performanslı olduğu için sorunlara sebebiyet veriyor. Bu sebeple dikkatli olmanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
Bellek kartı SanDisk teknoloji

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