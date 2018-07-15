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BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.07.2018 13:02 | Son Güncelleme

BİM'de 27 Temmuz'dan itibaren Xiaomi Mi Band 2 satılacak.

BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor

BİM, her hafta olduğu gibi teknolojik ürünleri müşterilerine sunmaya devam ediyor. 27 Temmuz'dan itibaren sunacağı popüler akıllı bileklik Xiaomi Mi Band 2, bir dizüstü bilgisayar ve uygun fiyatlı oyuncu ekipmanları şimdiden göz doldurur cinsten.

BİM, yeni aktüel ürünleri ile birçok müşterisini memnun edecek gibi duruyor. İnternet fiyatı 100 TL civarında olan Xiaomi Mi Band 2, şimdiden en çok beklenen aktüel ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

Buna ek 600 TL karşılığında satılan dizüstü bilgisayarı da hafif işler için kullanabilirsiniz eğer ek bir bilgisayara ihtiyaç duyuyorsanız.

Ancak bu fiyata ve özelliklere sahip bir bilgisayar, iş alanında sizlere pek iyi bir deneyim sunmayacaktır. Almak isteyenlerin bunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Xiaomi Mi Band 2'den tutun diz üstü bilgisayara kadar birçok teknolojik ürünün bulunacağı kampanya, 27 Temmuz 2018'den itibaren geçerli olacak. Diğer ürünlere yukarıdaki görselden ulaşabilir ve bir liste hazırlayabilirsiniz kendinize.

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A101 de Mi Band 2 satmıştı

Geçtiğimiz günlerde A101 de Mi Band 2 satmıştı. Yeni modeli olan Mi Band 3'ün piyaaya sürüldüğü bu günlerde beklentisi düşük olanlar ya da bana eski model de yeter diyenler Mi Band 2 de alabilir. Fiyatın piyasa ile neredeyse aynı olduğunu belirtelim.

Kaynak: Teknolojioku

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Xiaomi Mi Band 2 BİM bim aktüel

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