BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor

BİM, her hafta olduğu gibi teknolojik ürünleri müşterilerine sunmaya devam ediyor. 27 Temmuz'dan itibaren sunacağı popüler akıllı bileklik Xiaomi Mi Band 2, bir dizüstü bilgisayar ve uygun fiyatlı oyuncu ekipmanları şimdiden göz doldurur cinsten.
BİM, yeni aktüel ürünleri ile birçok müşterisini memnun edecek gibi duruyor. İnternet fiyatı 100 TL civarında olan Xiaomi Mi Band 2, şimdiden en çok beklenen aktüel ürünü olarak karşımıza çıkıyor.
Buna ek 600 TL karşılığında satılan dizüstü bilgisayarı da hafif işler için kullanabilirsiniz eğer ek bir bilgisayara ihtiyaç duyuyorsanız.
Ancak bu fiyata ve özelliklere sahip bir bilgisayar, iş alanında sizlere pek iyi bir deneyim sunmayacaktır. Almak isteyenlerin bunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Xiaomi Mi Band 2'den tutun diz üstü bilgisayara kadar birçok teknolojik ürünün bulunacağı kampanya, 27 Temmuz 2018'den itibaren geçerli olacak. Diğer ürünlere yukarıdaki görselden ulaşabilir ve bir liste hazırlayabilirsiniz kendinize.
A101 de Mi Band 2 satmıştı
Geçtiğimiz günlerde A101 de Mi Band 2 satmıştı. Yeni modeli olan Mi Band 3'ün piyaaya sürüldüğü bu günlerde beklentisi düşük olanlar ya da bana eski model de yeter diyenler Mi Band 2 de alabilir. Fiyatın piyasa ile neredeyse aynı olduğunu belirtelim.
Kaynak: Teknolojioku
Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı
Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi
Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma
İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...
Haiti Başbakanı Jack Guy Lafontant istifa etti!
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum