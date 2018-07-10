Captain Marvel'dan sevindirici haber geldi!

Ant-Man and the Wasp'in iyi bir giriş yapmasıyla izleyiciler Captain Marvel filmini bekler oldular. Gişe konusunda mutlu olan firmalar arasında yer alan Marvel, Avengers filmi ile paraya para dememişti hatırlarsanız. Şu sıralar gündemi Ant-Man meşgul ederken Captain Marvel setinden de sevindirici bir haber geldi.

Filmin başrolü Brie Larson, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla filmin çekimlerinin tamamlandığını müjdeledi. 75 gündür devam eden çekimlerin bitişinin açıklanmasıyla birlikte gözler gelecek ilk fragmana çevrildi. Eh haliyle artık yayınlamaları gerekiyor.

Ancak fragmanın gelmesine biraz daha vakit olduğu düşünülüyor. Yine de çekimlerin tamamlanması sonrası en azından bazı görsellerin ve posterlerin yayınlanması çok olası ve bu da merakları az da olsa dindirebilir diye düşünüyoruz.

90'larda geçecek olan Captain Marvel, 2019'un Mart ayında vizyona girecek. Filmin vizyona girmesine hala 8 ay var, bu durum her ne kadar bizi sabırsızlandırsa da filmin kesinlikle diğer yapımlardan aşağı kalır bir yanının olmayacağını düşünüyoruz.

Marvel hayranlarının bir süre daha sabırlı olması gerekecek gibi sadece.

Kaynak: Teknolojioku

