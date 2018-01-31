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Çift simli Galaxy S9 Avrupa’da satılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 31.01.2018 09:46 | Son Güncelleme

Son söylentilere göre, Galaxy S9’un çift simli versiyonu Avrupa’da da satışa sunulacak.

Çift simli Galaxy S9 Avrupa’da satılacak

Akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda bulunan Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S9 ve S9+’ın tanıtım tarihini açıklamıştı. 25 Şubat’ta Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılacak olan telefonlar hakkındaki söylentiler ise aralıksız bir şekilde devam ediyor. Son söylentilere göre, Galaxy S9’un çift simli versiyonu Avrupa’da da satışa sunulacak.

25 Şubat’ta tanıtılacak olan Galaxy S9 ve S9+’ın tasarım anlamında S8’i andırdığını zaten biliyoruz. Keza ortaya çıkan son sızıntılarla birlikte artık bu durum kesinlik kazanmış oldu.

Samsung, Galaxy S7 ile birlikte bazı pazarlarda çift sim kartlı bir versiyonu da kullanıma sunmuştu. Bu modellerin ikincil sim kart yuvası, aynı zamanda microSD kart yuvası olarak da kullanılıyordu. Ağırlıklı olarak Amerika, Afrika ve Asya tarafında satışa sunulan bu çift simli versiyonlar Avrupa’yı ise es geçmişti.

Samsung Almanya’dan gelen son bilgilere göre, S9’un çift simli versiyonu Avrupa’da da satışa sunulacak. En azından Samsung Almanya’nın resmi internet sitesinde görülen SM-G960F/DS kodlu ürün bize bunu gösteriyor.

Çift simli S9 ve S9+ muhtemelen Almanya ile birlikte Avrupa’ya, Avrupa’yla birlikte de Türkiye’ye de gelecektir.

Samsung genel olarak çift simli versiyonlarında bariz bir fiyat farkı uygulamıyor. En azından geçtiğimiz sene çift sim kartlı versiyonların satışa sunulduğu pazarlarda farklı bir fiyat uygulamasına gidilmemişti. Bakalım aynı şey Avrupa, dolayısıyla da Türkiye’de de geçerli olacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Samsung Galaxy S9

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